Deportivo Roca y Atlético Regina ganaron como locales en la última fecha, ambos alcanzaron los 29 puntos y definirán al campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga Deportiva Confluencia en un partido desempate, que se jugará en cancha neutral y con fecha a confirmar.

El día del encuentro dependerá de la participación del Albo en el Torneo Regional Federal Amateur 2026. Este domingo recibirá a Jorge Newbery de Carmen de Patagones, luego de caer 2 a 1 en el partido de ida de los cuartos de final. Si logra avanzar de ronda, el desempate se disputaría entre semana; de lo contrario, quedaría para el próximo fin de semana.

En cuanto a la sede, el estadio de Unión Alem Progresista de Allen pica en punta para albergar el duelo entre los punteros. Allí se disputó el desempate del año pasado, cuando Atlético Regina se coronó campeón tras vencer a La Amistad de Cipolletti.

Los partidos que definirán la permanencia, con Unión Deportiva Catriel, Círculo Italiano, Deportivo Huergo y Pillmatún involucrados, se disputarán este domingo desde las 15. Uno de esos cuatro equipos acompañará al ya descendido Fernández Oro.