Este sábado 14 de noviembre, el Speed Races recibirá a todo el Team Piedigrossi en una edición especial que reunirá a destacados protagonistas de la disciplina junto a los representantes de Neuquén y Río Negro, con actividad para autos y motos.

La cita será en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, también conocido como Autódromo Parque Ciudad de Centenario Julio Óscar “Lito” Holzmann, que se alista para vivir una gran fiesta de las picadas.

El afamado y reconocido equipo de la modalidad, encabezado por Fernando Piedigrossi llegará con 17 autos de seis y ocho cilindros, una presencia que genera gran expectativa entre los aficionados. Con más de 800 entradas anticipadas vendidas, la convocatoria ya comienza a reflejar el interés por una fecha que promete quedar en la historia en el trazado de La Colonia.

Entre los protagonistas estarán Mario Chiquini con “El Rogelio”, Máximo Piedigrossi, Leonardo Capito con “Hormiga Tour”, Carlos Rojas con “La Caza Fantasmas”, Ángel Chena, Ezequiel Sánchez y Héctor Angotti, entre otros integrantes del equipo. A ellos se sumarán los pilotos regionales, que también tendrán su lugar en una programación que combinará distintas categorías y preparaciones.

Uno de los grandes atractivos será la presentación de Tobías Clara con su Chevrolet Opala de seis cilindros turbo. El piloto argentino, que compite habitualmente en Brasil, llegará a Centenario para correr por primera vez en la Argentina con este auto. Su participación será uno de los puntos destacados de una jornada que permitirá conocer de cerca máquinas que habitualmente se presentan fuera de la región.

La propuesta también incluirá una exhibición de autos, con la presencia de los clubes del Falcon de las filiales de Plottier y Neuquén. Sus integrantes acompañarán el encuentro con sus vehículos, sumando otro atractivo para los seguidores de los clásicos y las familias que se acerquen al autódromo.

Las puertas abrirán a las 11. La actividad en pista comenzará a las 15 con las pruebas libres de motos, mientras que la competencia se pondrá en marcha a las 16. Los autos tendrán sus pruebas libres desde las 18 y, a partir de las 20, comenzarán las categorías de autos, extendiendo el espectáculo hacia la noche.

Además de disfrutar de las picadas y la exhibición, el público podrá recorrer los boxes y conocer de cerca a los pilotos y sus vehículos. Las distintas modalidades de entrada ofrecerán alternativas para seguir la actividad: la General incluye acceso a boxes y al sector del paredón, frente a la pista; la VIP permite ingresar a boxes y al sector de pista habilitado para el público; y la Ultra VIP suma el acceso a las tribunas.

Las entradas se venderán entradas en la puerta del circuito, ya finalizó la venta anticipada, 40.000 pesos para la General, 60.000 pesos para la VIP y 80.000 para la Ultra VIP.