Una camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata terminó en manos de Tom Cruise durante una presentación de cine, y la reacción del actor quedó registrada en video. Se detuvo ante el regalo, sonrió y respondió al periodista argentino que se lo había llevado. El breve intercambio ocurrió en una alfombra naranja de México y llevó el fútbol platense a una jornada dedicada al cine.

El encuentro ocurrió durante la presentación de Digger, la película que protagoniza Tom Cruise bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu. En el Toreo Parque Central, el actor dedicó varias horas a saludar a quienes lo aguardaban, firmar autógrafos y posar para fotografías. Fede Carestía estaba entre ellos con una camiseta del Lobo preparada para entregársela cuando llegara a su sector.

Carestía aprovechó esos segundos para explicarle de dónde venía la prenda y extenderle una invitación: conocer Argentina y asistir a un partido de Gimnasia de La Plata. Había llevado los colores de su equipo hasta el evento con la intención de acercárselos personalmente a la estrella de Hollywood. Todo sucedió mientras el actor continuaba su recorrido entre los fanáticos.

Frente al obsequio, el protagonista de Misión: Imposible dejó ver que la conversación sobre fútbol le interesaba. “Amo los deportes. Muchas gracias, muchísimas gracias”, respondió Tom Cruise, que aceptó la camiseta y agradeció en español. La sonrisa con la que recibió la propuesta hizo que la entrega fuera algo más que una foto en medio de la promoción de una película.

Hubo otro detalle que quedó en las imágenes: antes de avanzar, Tom saludó a Carestía con el puño. El video permitió seguir toda la secuencia, desde el acercamiento de la casaca hasta la despedida, y empezó a circular en redes sociales. Los hinchas de Gimnasia pudieron ver tanto la entrega como la forma en que el actor recibió el regalo.

La invitación para ver al Lobo en Argentina quedó hecha, aunque el actor no anunció ningún viaje ni dio una respuesta sobre esa posibilidad. Por ahora, lo concreto es que Tom Cruise se llevó desde México una camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata. A Carestía le alcanzaron unos segundos en la alfombra para poner los colores de su club en manos de la estrella.