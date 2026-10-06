Lionel Messi se retira de la selección Argentina. El Capitán campeón del mundo regala su última función la camiseta nacional, donde marcó 125 goles en 207 partidos, entregando un total de 68 asistencias.

El astro argentino es el jugador con más pase gol dio con la camiseta de la selección. De los 27 compañeros que recibieron, el jugador que más asistencias recibió de parte de Messi fue Lautaro Martínez, con un total de 10. Le siguen en esa lista Sergio "Kun" Aguero y Gonzalo "Pipita" Higuain, con 9 asistencias a cada uno. Más atrás quedaron Ángel Di María y Carlos Tévez, ambos con cuatro.

La última y más importante fue en semifinales del Mundial 2026. Post entregarle la pelota a Enzo Fernández, llegó el centro preciso y a la cabeza de Lautaro Martínez, para el 2-1 final ante Inglaterra.

En Qatar 2022 el capitán deslumbro y regaló dos grandes pase gol. En semifinales ante Croacia, dejó pagando por derecha a Joško Gvardiol, se metió al área y entregó a Julián Álvarez para el 3-0 final.

Una instancia previa, en cuartos de final, entregó la asistencia más precisa, milimétrica y perfecta, a los 33´puso frente al arco a Nahuel Molina, quien abrió el marcador en una serie que se definiría por penales.

La primera en un mundial fue en Alemania 2006, ante Serbia y Montenegro le entregó el gol a Hernán Crespo para el parcial 4-0. En dicho cotejo, también marcó su primer tanto.

Wembley vio una de las mejores versiones de la selección argentina en la Finalissima. A los 27´entró al área aguantando la marca de un defensor y tocó la medo para Lautaro Martínez quien puso el 1-0.

Será la última función de Messi con la camiseta de la selección Argentina, que se retira con una Copa Del Mundo, dos Copa América, una finalissima y un oro olímpico.