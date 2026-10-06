A horas de su último baile en el Monumental, Lionel Messi dejó un mensaje en la previa de su despedida con la Selección Argentina. En un video que publicó Adidas, el partner de indumentaria del '10', se lo ve reflexionando sobre sus 21 años con la Albiceleste. "Llegó el momento, me voy en paz", expresa el rosarino de 39 años en el emotivo compilado.

Anticipando la emoción de una jornada histórica, el clip musicalizado con “Gracias a la vida” de Mercedes Sosa como tema de fondo muestra al capitán argentino dirigiéndose a los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera con Argentina. "Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo... y mi vida", afirma Leo, al que se lo ve luciendo la nueva indumentaria especial con la que saldrá por última vez al verde césped esta noche frente a Benín.

Por último, Messi deja un agradecimiento al público que lo apoyó: "Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar", expresa en el video, que cierra con él mismo colgando la camiseta número 10 en señal del adiós definitivo a la Selección Argentina. Previamente, el astro había publicado ayer un posteo en su cuenta de Instagram palpitando sus últimos momentos con la celeste y blanca. "Momentos especiales que sé que voy a extrañar", fue su mensaje en redes sociales. El momento del adiós se acerca cada vez más en una noche que será inolvidable para los argentinos.