En la noticia más destacada para el tenis argentino de la jornada, Tomás Etcheverry venció a Ignacio Buse por 6-2 y 7-5 y se clasificó a las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel tras vencer al peruano Ignacio Buse por 6-2 y 7-5. Con este triunfo, el argentino alcanzó por tercera vez en la temporada la instancia de los cuatro mejores de un torneo, mantiene su buen presente sobre polvo de ladrillo y va por su segundo título ATP luego de conquistar el trofeo en el Río Open. Por su parte, Mariano Navone y Sebastián Báez dijeron adiós en la misma instancia.

El primer set mostró una superioridad de Etcheverry desde el tercer game, donde consiguió una ruptura que confirmó luego para ponerse 3-1, sin dejarle oportunidades con su saque a un Buse que volvió a flaquear y permitió otro break para que el Retu redondeara el 6-2. El segundo requirió un mayor esfuerzo del argentino: el peruano consiguió un quiebre en el sexto juego para ponerse luego 5-2, pero desde allí todo fue del platense.

Buena semana para Etcheverry, que con el triunfo frente a Buse se metió en semis de Kitzbühel

Primero, evitó un nuevo quiebre y luego se afirmó en la devolución para devolverle el quiebre a un Buse que sacaba para igualar el partido, confirmando en el siguiente game de saque para empatar la historia. La oportunidad perdida afectó al peruano y Etcheverry aprovechó con un juego sólido desde el fondo que generó otra chance de quiebre que el albiceleste de 27 años no dejó escapar para, ya con el servicio, cerrar el triunfo 6-2 y 7-5.

Victoria muy importante para el platense, cuarto preclasificado del certamen austríaco, que ya había llegado a las semifinales en los ATP 250 de Buenos Aires y Río de Janeiro, y ahora buscará un lugar en una nueva definición cuando enfrente al kazajo Alexander Bublik, primer preclasificado del torneo que llega tras vencer al eslovaco Alex Molcan por 6-3 y 6-2.

Báez y Navone, eliminados

La jornada, en cambio, no fue positiva para el resto de los argentinos en el Generali Open. Báez, que fuera campeón del torneo en 2023, cayó ante el alemán Yannick Hanfmann por 6-3 y 6-1, mientras que Navone dio algo más de batalla pero fue eliminado por el francés Quentin Halys, que se impuso por 7-5 y 6-3. De esta manera el camino de ambos terminó en cuartos de final y no pudo concretarse la semifinal albiceleste que los hubiera cruzado si ambos se imponían, y que ahora enfrentará a sus verdugos, que irán por el duelo decisivo.