El neuquino Tomás Jouglard se prepara pensando en el Campeonato Mundial Juvenil de natación en aguas abiertas que se desarrollará del 3 al 6 de septiembre en el Lago del Parque Sur, Santa Fe.

Como competencia preparativa, el nadador que hoy representa al club Unión de Santa Fe, dijo presente en el Campeonato Interclubes Brasilero que se desarrolló en Fortaleza, donde logró grandes resultados, quedando en la octava posición en los diez kilómetros y fue noveno en los cinco kilómetros. “Fue un torneo muy bueno con un nivel excelente. Haber podido tener roce con nadadores de primer nivel mundial y olímpico fue importante para la preparación que estamos haciendo para el Mundial”, expresó el joven de 18 años a Grito Sagrado.

Además, resaltó que “la verdad que participar de estos torneos es fundamental para el equipo porque nos permite tener un fuerte roce en un nivel de excelencia. De hecho, Brasil tiene cinco o seis nadadores que son muy fuertes y también lo tiene Ecuador”. Dijo, además de resaltar que la competencia se hizo en aguas de 27-30 agrados, con olas saladas, y que en Santa Fe, será todo lo contrario “Nosotros acá vamos a estar compitiendo debajo de los 18° grados y con aguas quietas. Eso puede darnos un plus para mejorar. Por eso es necesario entrenar mucho y duro para llegar bien a la competencia”.

quedó entre los 10 mejores en el Interclubes de Brasil

Por su parte, el neuquino se prepara pensando en la gran cita mundialista, donde logró la plaza para representar a la selección Argentina el pasado 26 de febrero luego de ganar la primera fecha del Apertura, donde registró en los 10 kilómetros, un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 10 segundos, en el mismo escenario donde se disputará el mundial.

“Es necesario hacer mucho trabajo en velocidad y entrenar más fuerte porque como ya los vimos en el torneo los nadadores brasileños, ecuatorianos y mucho más los que están en la élite mundial, arrancan muy fuerte al principio”, dijo el neuquino, que estará en la prueba de 10 kilómetros.

Tomás Jouglard es uno de los jóvenes neuquinos que integran el programa de “Asistencia al mediano y alto rendimiento 2026”, que impulsa el Gobierno del Neuquén a través de la secretaría de Deportes del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Representó a la provincia en los Torneos Epade y los Juegos Binacionales de la Araucanía en pileta, hasta volcarse a la modalidad de aguas abiertas, donde rápidamente se ganó su lugar en la selección nacional.

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