Max Verstappen decidió cortar de raíz las especulaciones que se habían instalado alrededor de su futuro en la Fórmula 1. Desde Montreal, en la previa de una nueva fecha del campeonato, el tetracampeón habló sin rodeos sobre su continuidad y también dejó una respuesta cargada de fastidio para Juan Pablo Montoya.

La frase que más tranquilidad llevó al mundo Red Bull fue directa: "Puedo confirmar que me quedo en la Fórmula 1." Con esa definición, Max Verstappen descartó cualquier escenario de pausa inmediata y también cerró la puerta a los rumores sobre un posible año sabático: "Si paro, paro definitivamente. Pero ahora mismo no es una opción."

El piloto neerlandés también habló de su vínculo con la escudería austríaca, aunque evitó presentar el tema como una urgencia. "Idealmente, me gustaría seguir vinculado a Red Bull el resto de mi vida, siempre lo he dicho. Pero tomar esa decisión no tiene por qué ser hoy ni mañana. Me lo tomo con mucha calma. No deberíamos dramatizarlo. Incluso si al final no se concreta nada, no me importa. Esa es mi filosofía de vida."

La entrevista con De Telegraaf tuvo otro tramo fuerte cuando apareció el nombre de Juan Pablo Montoya. El ex piloto colombiano había hablado de una posible suspensión para Verstappen por sus críticas a la categoría, y la respuesta no tardó en llegar: "No sé cuál es su problema. No entiendo por qué la dirección de la Fórmula 1 le paga a gente así."

Lejos de quedarse ahí, Max Verstappen fue todavía más duro al referirse al tema. "No sé cuál es su problema. Yo tampoco tengo mucha paciencia con alguien que dice tantas tonterías. Simplemente no entiendo por qué la dirección de la Fórmula 1 le paga a gente así, solo porque a veces trabaja para ellos." La frase dejó expuesto un cruce que ya tomó temperatura dentro del ambiente.

El neerlandés también analizó los cambios técnicos previstos para 2027, cuando la categoría modificará la relación entre motor de combustión y motor eléctrico. Sin mostrarse completamente conforme, reconoció un avance: "No es perfecto aún, pero supone una mejora respecto a la situación actual".

En un registro más íntimo, el campeón habló de su hija Lily y de cómo intenta preservar su libertad lejos de las presiones externas. "Para mí, lo más importante es ser siempre uno mismo. Ella es libre de decidir por sí misma qué le gusta hacer más adelante", expresó. Entre la confirmación sobre su futuro, el mensaje a Red Bull y el cruce con Montoya, Verstappen volvió a dejar claro que no piensa medir demasiado sus palabras.