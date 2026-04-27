El Torneo Apertura 2026 atraviesa su momento más picante. Con la fase de grupos en la recta final, la pelea por meterse entre los ocho mejores de cada zona está al límite y, al mismo tiempo, los cruces de octavos de final comienzan a perfilar un cuadro cargado de tensión y nombres fuertes.

El formato no da respiro: los ocho primeros de cada zona avanzarán a la etapa eliminatoria, donde el primero de la Zona A se enfrentará al octavo de la Zona B, el segundo al séptimo y así sucesivamente. Un esquema que premia la regularidad, pero que también abre la puerta a cruces inesperados.

Hoy, con las posiciones parciales, el cuadro de octavos estaría conformado de la siguiente manera:

Estudiantes (1A) vs Barracas Central (8B)

Boca (2A) vs Huracán (7B)

Vélez (3A) vs Gimnasia LP (6B)

Talleres (4A) vs Belgrano (5B)

Independiente Rivadavia (5A) vs Unión (4B)

River (6A) vs Independiente (3B)

Rosario Central (7A) vs San Lorenzo (2B)

Argentinos Juniors (8A) vs Lanús (1B)

Entre los cruces asoman duelos con historia y otros que prometen chispas. El posible choque entre River e Independiente aparece como uno de los platos fuertes, mientras que Boca y Huracán también anticipan un cruce de alto voltaje. Del otro lado, Lanús, líder de la Zona B, se mediría con Argentinos en un duelo siempre incómodo.

Más allá de los nombres, lo cierto es que nada está cerrado. Con una fecha todavía por disputarse, cualquier movimiento en la tabla puede modificar el tablero y cambiar por completo el camino de varios equipos.

El sistema del torneo establece que los mejor ubicados serán locales en octavos, cuartos y semifinales, un detalle que puede inclinar la balanza en cruces parejos. La final, en cambio, se jugará en estadio neutral, como marca la tradición reciente.

El Apertura empieza a dejar atrás la especulación y entra en terreno de definición. Los márgenes se achican, la presión crece y cada punto vale oro. Se viene lo mejor: mano a mano, sin red y con el título en juego.