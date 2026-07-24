El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que este venidero lunes 27 de julio se llevará a cabo el sorteo de los fixtures para las zonas Campeonato y Révalida del Torneo Federal A 2026.

El sorteo de los fixtures del Torneo Federal A 2026

La actividad está pactada para las 15, en sede a confirmar. Se especuló que podría llevarse a cabo en el Consejo Federal en Viamonte al 1300 en Capital Federal en la sede de la AFA o en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza. Del mismo están invitados a participar todos los representantes de los clubes. Además, se hablará de varios puntos de interés general para la categoría.

Vale recordar que Cipolletti jugará la zona campeonato. El Albinegro clasificó a esta instancia, donde luchará por los dos ascensos a la Primera Nacional 2027, mantuvo su lugar en categoría para el año venidero y, en caso de finalizar entre los primeros cinco puestos en la segunda instancia del campeonato, podrá acceder a jugar la Copa Argentina 2027.

Sorteo de fixtures del Torneo Federal A se realizará el 27 de julio. Foto: Prensa de Deportivo Rincón

En la previa a la última fecha las fases de grupos del Torneo Federal A, el Consejo Federal le confirmó a los clubes la fecha para la elaboración de los fixtures de la siguiente parte del torneo. Una vez conocidos los mismos, este mismo fin de semana, se pondrán en marcha las respectivas etapas.

En el cónclave del lunes, también se espera que haya una breve reunión para que los presentes intercambien opiniones sobre temas comunes de la divisional y su desarrollo a lo largo del año.

Por otra parte y de cara a la fecha definitoria de este finde semana, el Consejo Federal también oficializó que habrá horario unificado. Con la salvedad que será solamente para los partidos de definan clasificación y no ordenamiento o posición. Lo estipulado es para este domingo 26 de Julio a las 15. Por ese motivo, Deportivo Rincón jugará frente a Costa Brava en General Pico, este sábado 25 a las 15 en el Nuevo Pacaembú, ya que ambos equipos jugarán la fase reválida desde agosto.