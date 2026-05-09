El Torneo Federal A 2026 volverá a tener televisación nacional. Según publicó Interior Futbolero, Fox Sports transmitirá un partido por fecha, lo que marcará el regreso de la categoría a una pantalla de alcance masivo después de su paso por DirecTV.

El primer encuentro elegido será Boca Unidos de Corrientes ante Sol de América de Formosa, programado para este domingo a las 16. De esta manera, la categoría se convertirá en la única divisional del ascenso argentino con partidos emitidos por televisión tradicional y no únicamente por plataformas digitales.

La novedad fue anticipada por el periodista Diego Pais, conductor de Interior Futbolero, quien informó que la transmisión comenzará con un partido por jornada. La medida representa un cambio importante para los clubes del interior, que desde hace tiempo reclaman mayor visibilidad para una competencia con fuerte presencia federal.

¿Irá el duelo zonal entre Cipolletti y Deportivo Rincón por Fox Sports? Foto Luis Alberto Amaolo

En la región, la noticia impacta de lleno en Deportivo Rincón y Cipolletti, los dos representantes zonales en la categoría, que atraviesan una nueva temporada con aspiraciones de protagonismo. La posibilidad de que algunos de sus partidos ingresen en la grilla televisiva abre una ventana de mayor exposición para los equipos, sus jugadores y sus hinchas.

De acuerdo con lo informado, el esquema comenzará este fin de semana y se sostendrá con un encuentro televisado por fecha, aunque resta conocer cómo será la selección de partidos en las próximas jornadas.