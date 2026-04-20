Unión de Zapala sigue con su andar perfecto en el Torneo Oficial B de la Liga de Fútbol Neuquén (LiFuNe), este fin de semana se cumplió la sexta fecha del certamen y El canario goleó de local y logró su sexto triunfo en fila, goleó a Los Canales por 6 a 0, con goles de Francisco Cechich, Fernando Torre, Marinero y tres de Braian González para el líder de la competencia.

San Lorenzo volvió a sumar fuera y no le pierde pisada en la cima. En Limay, los del oeste de la capital se llevaron los tres puntos ante Eucalipto Blanco por 2 a 0. En la primera etapa Franco Arias y Miguel Irribarra los tantos del elenco alzugrana.

Añelo se quedó con un trabajado triunfo en casa, doblegó 2 a 1 a Esperanza con los tantos de Benjamín Fuentes y Alfredo Armoa. Jonathan Ocampo el festejo del elenco de Rincón de los Sauces.

La fecha había iniciado el sábado con victoria 3 a 0 de Atlético Neuquén sobre Villa Iris en el estadio Libertador General San Martín, Confluencia superó 3 a 2 a Sapere y Bicicross Senillosa de impuso a Rivadavia de Cutral Co por 1 a 0.

Posiciones: Unión de Zapala,18, San Lorenzo 16, Bicicross Senillosa 12, Atlético Neuquén 11, Esperanza de Rincón de los Sauces 9, Confluencia y Eucalipto Blanco 8, Los Canales de Plottier 7, Añelo 6, Sapere 5, Villa Iris y Rivadavia de Cutral Co, 1.

Próxima fecha será el gran duelo de escolta ante líder: San Lorenzo recibe a Unión.Villa iris vs Eucalipto Blanco, Sapere vs Atlético Neuquén, Esperanza vs Confluencia, Bicicross ante Añelo y los Canales vs Rivadavia.