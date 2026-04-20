Este pasado fin de semana se puso en marcha la temporada número 44 del Campeonato Sur de la República Motociclismo de Velocidad ( MVSur), que fue fiscalizado por la Federación Sur del Deporte Motor, y tuvo por escenario al autódromo Parque Provincia de Neuquén de Centenario. Con un buen marco de rodados, con récord de inscriptos, una importante presencia de público y carreras disputadas con gran nivel competitivo.

Entre los principales protagonistas de la jornada se destacó Juan María Soto, quien se impuso en la categoría General Alta Cilindrada/Graduados. También sobresalió Leandro Kamman, que ganó en SBK 1000 cc con su BMW y repitió triunfo en la categoría 300 Super Sport.

A resaltar el debut de la campeona 2025 de 250 cc, Yohana Rodríguez, quien logró el segundo puesto en la Super Sport 300. Además, Fernando Menna se llevó la victoria en Super Stock, Gabriel Pamich ganó en Stock, Alejandro Zitto se impuso en 250 cc y Nicolás Allende fue el vencedor en la categoría 150 cc.

En Graduados el podio quedó conformado por Juan María Soto en el primer lugar, seguido por Nicolás Soto y Ariel Quse. En SBK 1000 cc, el triunfo fue para Leandro Kamman, con Rubén Figueroa segundo y Elio Elgart, de La Pampa, en el tercer puesto.

En Súper Stock ganó Fernando Menna, escoltado por Juan Pablo Grimalt y Pablo Pettorossi, de Bariloche. En Stock, Gabriel Pamich se quedó con el primer lugar, seguido por Lucas Febrero y Hermann Díaz Pérez.

La categoría 300 Super Sport tuvo como ganador a Leandro Kamman, con Yohana Rodríguez segunda y Jonathan Neira tercero. En 250 cc, Alejandro Zitto fue primero, seguido por Nahuel Bravo y Mariano Pulla. Finalmente, en la categoría 150 cc, Nicolás Allende se quedó con la victoria, acompañado en el podio por Fernando López y Raúl Cortés.

La próxima fecha del campeonato se disputará el 10 de mayo nuevamente en Centenario, pero con el circuito en sentido inverso.