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Enorme expectativa

Torneo Pre Federal: se jugará este viernes la tercera fecha de los clásicos

Por la undécima fecha se jugarán los encuentros de la zona que tiene como líderes a Pérfora de Plaza Huincul y Deportivo Roca.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 23 de octubre de 2026 a las 18:31
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Deportivo Roca será local de Regina

Se jugará esta noche de viernes la undécima fecha del torneo PreFederal 2026 de básquet en la Zona Campeonato, grupo que comparten clubes de la Federación Neuquina y la Asociación Alto Valle y que será la tercera jornada de clásicos, con cotejos previstos en Neuquén capital, General Roca, Plottier y Plaza Huincul.

Uno de los líderes, Pérfora (18 puntos), actuará en condición de visitante, contra Petrolero Argentino (13) en La Cueva, a partir de las 21.30; mientras que desde las 22, el otro puntero, Deportivo Roca (18), se cruzará con Atlético Regina (15) en el Gimena Padín.

Los otros dos derbys serán a las 21.30, Pacífico (15) recibirá a Independiente (13), en el microcentro centro neuqiono en el estadio Viejo Ramírez; y Centro Español (15) hará lo propio con Club Plottier (13), en El Templo. 

Se llegará a esta fecha con una tabla de posiciones "partida en tres". Lideran Deportivo Roca y Pérfora, en la zona media están Centro Español, Atlético Regina y Pacífico; mientras que en la baja transitan Independiente, Petrolero Argentino y Club Plottier.

Este fin de semana puede ser decisivo para asegurar lugares en el top 4 de las posiciones, porque el domingo 25 de octubre se disputará la duodécima fecha de la competencia. Aunque dependen de los resultados del clásico, el vencedor de Pérfora-Roca podría cumplir con ese objetivo.

El capítulo 12 tendrá estos partidos: a las 20, Independiente vs. Centro Español, en La Caldera; a las 20.30, Atlético Regina vs. Pacífico, en La Calderita; y Pérfora vs. Deportivo Roca, en el Piti Claris; y a las 21, Petrolero vs. Club Plottier, en La Cueva.

 

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