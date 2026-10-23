Se jugará esta noche de viernes la undécima fecha del torneo PreFederal 2026 de básquet en la Zona Campeonato, grupo que comparten clubes de la Federación Neuquina y la Asociación Alto Valle y que será la tercera jornada de clásicos, con cotejos previstos en Neuquén capital, General Roca, Plottier y Plaza Huincul.

Uno de los líderes, Pérfora (18 puntos), actuará en condición de visitante, contra Petrolero Argentino (13) en La Cueva, a partir de las 21.30; mientras que desde las 22, el otro puntero, Deportivo Roca (18), se cruzará con Atlético Regina (15) en el Gimena Padín.

Los otros dos derbys serán a las 21.30, Pacífico (15) recibirá a Independiente (13), en el microcentro centro neuqiono en el estadio Viejo Ramírez; y Centro Español (15) hará lo propio con Club Plottier (13), en El Templo.

Se llegará a esta fecha con una tabla de posiciones "partida en tres". Lideran Deportivo Roca y Pérfora, en la zona media están Centro Español, Atlético Regina y Pacífico; mientras que en la baja transitan Independiente, Petrolero Argentino y Club Plottier.

Este fin de semana puede ser decisivo para asegurar lugares en el top 4 de las posiciones, porque el domingo 25 de octubre se disputará la duodécima fecha de la competencia. Aunque dependen de los resultados del clásico, el vencedor de Pérfora-Roca podría cumplir con ese objetivo.

El capítulo 12 tendrá estos partidos: a las 20, Independiente vs. Centro Español, en La Caldera; a las 20.30, Atlético Regina vs. Pacífico, en La Calderita; y Pérfora vs. Deportivo Roca, en el Piti Claris; y a las 21, Petrolero vs. Club Plottier, en La Cueva.