Este viernes habrá continuidad del Torneo Prefederal 2026 de básquet, que toman parte los equipos de la Federación Neuquina y la Asociación Alto Valle, ya que se disputá en forma íntegra la octava fecha del certamen. La competencia tiene tres punteros con doce puntos, Deportivo Roca, Pérfora de Plaza Huincul y Centro Español de Plottier.

Los Naranjas serán locales de Club Plottier que tiene 9 puntos, a las 22 en el Gimena Padín. En la comarca petrólera El Verde recibirá a Atlético Regina que reunió 10 puntos hasta el momento, en el gimnasio "Piti" Claris, desde las 21.30.

En el microcentro de la capital neuquina, El Torito visitará a Pacífico que tiene 10 unidas, el Viejo Ramírez de Santa Fé y Córdoba a partir de las 21.30. La jornada se completará con el choque que sostendrán en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de Neuquén, Independiente que suma 9 puntos y Petrolero Argentino de Plaza Huincul que consiguió 10 unidades hasta el momento, desde las 21.20.

En tanto, el domingo 11 se jugará en distintos horarios la novena fecha, con este programa de partidos, Club Plottier ante Pacífico en el El Histórico, a las 20; en Plaza Huincul en La Cueva, Petrolero Argentino será local de Deportivo Roca también a las 20. En tanto, a las 20.30 en El Templo, Centro Español de Plottier oficiará de local de Atlético Regina a las 20.30.

Cierran la fecha, en La Caldera, luego del juego que sostendrán por la primera fecha de la Liga Nacional Femenina entre Independiente y El Biguá que se jugará en el mismo escenario a las 18, Independiente frente a Pérfora a partir de las 21.30.

Por la divisional Ascenso, jugarán este viernes, en el gimnasio Boris Luis Kocina de la avenida Rivadavia en Cinco Saltos, El Tricolor que será local de El Biguá a las 21.30 y en General Roca, Del Progreso frente a Cipolletti en el Gigante de la calle Maipú desde las 22. La fecha se completará el domingo 11 de octubre, con el partido entre la Asociación Deportiva Centenario (ADC) y Unión Alem Progresista de Allen en La Colonia, programado a las 20.