Se disputará desde el 22 al 25 de octubre en Gualeguaychú, Entre Ríos, el Mundial de Canotaje de Maratón 2026, competencia que tendrá 3 palistas neuquinos. Además, serán 20 los que correrán la gran cita en Masters.

Más de 700 competidores de todo el mundo se harán cita en la localidad entrerriana, para lo que será un hecho histórico, ya que por primera vez el mundial se correrá en aguas argentinas.

De Neuquén dirán presente Franco Balboa, quien correrá en K1 Maratón, y K1 Media Maratón; y la dupla de k2 junior que está compuesta por Bautista Sandoval y Cristian Esparza, quienes disputarán los 22.5 kilómetros.

Para Franco será volver a la gran cita. En este 2026, ganó la regata del Rio Negro, y estuvo presente en el descenso del Sella. “Competir ante nuestra gente es una oportunidad única y lo vamos a disfrutar al máximo. Estuvimos mucho en el agua y disfrutando el proceso” dijo a Grito Sagrado, agregando además que “Más allá de las expectativas, que siempre son altas y a mí me gusta ser competitivo, también estoy disfrutando el proceso de entrenamiento. Ahora lo estoy tomando de otra manera y creo que espero tener mejores resultados”.

Bautista Sandoval y Cristian Esparza será el K2 juniors

Por su parte, destacó la importancia de correr en casa, “Sé que el hecho de ser locales tiene grandes beneficios. Poder estar entrenando hace ya una semana y media acá, conocer el lugar y conocer el circuito te da muchísimas expectativas de poder hacer una buena competencia. No es como otras veces, que por ahí nos toca llegar al lugar de la competencia y empezar a entrenar, viendo las variantes”.

Por otro lado, Cristian Esparza integra el K2 juniors donde se presentará el 25, último día de la competencia, “La preparación viene siendo bastante dura dentro de todo, esperando con ansias el día de la carrera” agregando además que “Tenemos visualizada la competencia contra chicos muy fuertes. Tenemos que ir con las mejores expectativas y ser inteligentes”.

Los días previos a la gran cita, el 19 y 20, se correrá el mundial en categoría Master, donde un buen número de palistas de la zona sacaron boleto, donde se destacan: Fernando Milla (K1 Máster D), Valeria Cilleruelo (K1 Damas Máster B), Pascual Orellana (K1 Máster A) Cecilia Cabezas y Natalia Lallana (K2 Damas Máster A) Paola Saavedra y Roxana Gutiérrez (K2 Damas Máster B) Rosana Tola y Sandra Moya (K2 Damas Máster C) Osvaldo Labrin y Mariano Mansilla (K2 Máster B) Aníbal Fernández y Alejandro Cerdá (K2 Máster B) Guillermo Di Renzo y Santiago Vázquez (K2 Máster A)

Nota completa en Grito Sagrado: