Tal como había asegurado semanas atrás en el Grupo Prima Multimedios el presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén Néstor Mingot, el Torneo Regional Federal Amateur 2026 estará comenzando a fines de agosto y el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanza en los detalles finales para una nueva edición. El campeonato estaría iniciando el fin de semana entre el viernes 28 y el domingo 30 para dar el puntapié inicial.

Cabe recordar que las ligas homologadas tienen tiempo hasta el 15 de Agosto para enviar el o sus representantes, como así también, en la misma fecha, las instituciones confirmar su participación en el torneo venidero. En cuanto al formato, se mantendrá el esquema de cercanía geográfica en las regiones con zonas de 3 o 4 equipos, para luego dar paso a los playoffs.

Independiente de Neuquén uno de los equipos de la región que jugará el certamen afista

Tal como aseguró el titular de LiFuNe en el programa Grito Sagrado que se emite por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias que se emite por Canal 6 de Cablevisión Digital, la edición 2026 del Torneo Regional Federal Amaterur de este año también dará 4 ascensos al Torneo Federal A 2027, tal como viene sucediendo en los últimos años. Además, los equipos que pierdan las finales interregionales por los ascensos (otros 4 equipos) obtendrán de manera directa su plaza para el flamante Torneo Argentino del Interior que comenzará en abril 2027. Por ende y en total, ocho conjuntos (4 al Federal A y 4 al Torneo Argentino) jugarán el año próximo en una categoría superior.

El resto de las plazas al Torneo Argentino 2027 que dará este Torneo Regional 2026 será definido en los próximos días, como así también los cupos que se otorgarán por mérito institucional, tal como se anunció oportunidamente en el Gran Encuentro de Dirigientes del Consejo Federal realizado en Córdoba en el mes de Marzo.

Versiones muy cercanas al Consejo aseguran que el cronograma ya estaría confirmado, 15 de agosto, fecha límite para que las ligas presenten sus representantes y los clubes confirmen su participación. El fin de semana del 28 al 30 de agosto, se iniciaría del Torneo Regional 2026. En tabto, abril de 2027: inicio del Torneo Argentino del Interior, donde participarán los cuatro finalistas perdedores de esta edición.

El Consejo Federal oficializará en los próximos días la totalidad del calendario y el detalle de zonas, aunque todo indica que el Regional mantendrá su esencia federal y su importancia como puerta de acceso a las categorías superiores del fútbol argentino.