Este sábado 25 de julio, desde las 10 de la mañana en el Mirador de Limay se llevará a cabo la toma de agua del Rio Limay, como acto simbólico que simbolizará el inicio del hermanamiento entre el río local, con el Rio Sella de Asturias, España; lugar donde se desarrolla la emblemática competencia de canotaje internacional.

El acto contará con presencia de autoridades municipales y provinciales, junto a representantes de la Fundación FUDAT, más clubes y palistas neuquinos. El objetivo es cerrar el pacto de hermandad que tiene ambos ríos por intermedio del canotaje, y sus dos competencias: el Descenso Internacional del Sella, en Asturias, y la Regata de la Confluencia, en Neuquén.

“Esta idea se viene trabajando hace varios años, estamos felices porque apostamos a que se regularice la federación y que los clubes intervengan y tengan su propia regata. Hoy están todos los caminos alineados” expresó Mauricio Serenelli; Secretario de vinculación estratégica de la Municipalidad de Neuquén, quien resaltó la importancia de la competencia internacional, como también la local, que crece con el correr de sus ediciones.

Durante la edición 2026 del Descenso Internacional del Sella, que tendrá palista neuquinos compitiendo en la previa del Mundial, se verterán las aguas del río Limay en el río Sella, representando la unión entre ambos pueblos. Del mismo modo, durante la próxima edición de la Regata de la Confluencia, el presidente del CODIS, Juan Manuel Feliz, viajará desde Asturias hasta Neuquén para realizar el mismo gesto simbólico, consolidando este histórico hermanamiento.

El Descenso del Sella es una fiesta del piragüismo en España que se realiza desde 1029, y que se disputará este año el 2 de agosto con competidores de todo el mundo recorriendo los 20 kilómetros de las localidades de Arriondas y Ribadesella.

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