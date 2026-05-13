En una final caliente, con clima de copa y la presión de jugar por un nuevo título, Lautaro Martínez volvió a ponerse el traje de líder para guiar al Inter de Milán hacia una nueva conquista.

El “Toro” gritó campeón de la Copa Italia después de la victoria 2-0 frente a Lazio en el estadio Olímpico de Roma y, como no podía ser de otra manera, dejó su sello en el marcador. El delantero argentino empujó la pelota en el área chica tras una asistencia de Denzel Dumfries y desató el festejo neroazzurro en otra noche inolvidable para el conjunto milanés.

Con la cinta de capitán en el brazo y ya totalmente recuperado de su lesión, Lautaro volvió a demostrar por qué es mucho más que un goleador para el Inter. Corre, pelea, contagia y aparece en los partidos importantes. Y cuando hay una copa en juego, casi siempre termina siendo protagonista.

El equipo dirigido por Cristian Chivu había abierto el marcador con un gol en contra de Adam Marusic, pero el Toro fue el encargado de darle el golpe definitivo a una Lazio que nunca pudo reaccionar ante la intensidad del campeón italiano.

La imagen final lo dijo todo. Lautaro levantando otro trofeo vestido de neroazzurro y siendo ovacionado por los hinchas que ya lo consideran un símbolo absoluto del club. Desde su llegada en 2018, el atacante campeón del mundo no paró de acumular títulos y páginas históricas en Milán.

Con esta nueva consagración, el delantero argentino alcanzó su noveno título con el Inter: tres Serie A, tres Supercopas de Italia y tres Copas Italia. Una colección que lo sigue consolidando como uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la institución.

Mientras el Mundial empieza a asomar en el horizonte y Selección Argentina sueña con defender la corona, Scaloni sigue recibiendo señales positivas desde Europa. Porque su capitán en Italia no afloja. Lautaro sigue rugiendo fuerte, levantando copas y llegando encendido a cada desafío que aparece en el camino.