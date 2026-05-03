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21° scudetto neroazzurro

Con la vuelta de Lautaro Martínez, Inter se consagró campeón de la Serie A

El Toro retornó justo a tiempo para ser campeón luego de la victoria del Neroazzurro 2-0 ante Parma que lo consagró a tres fechas del cierre del campeonato.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 19:57
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Lautaro, campeón en Italia. Inter se consagró campeón y el Toro sumó su tercer Scudetto. (Foto: X @Inter)

Una vez más, Lautaro Martínez celebró con el Inter en la Serie A. Con el 2-0 del Neroazzurro ante el Parma, el conjunto milanés se adjudicó matemáticamente el Scudetto a tres fechas del final. Es el octavo título que el Toro celebra desde su llegada y al que aportó nada menos que 16 goles, cifra que lo tiene como goleador del torneo pese a no estar en los últimos encuentros. 

El empate de Napoli, inmediato perseguidor, frente al Como de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, fue el resultado que le servía a Inter para pensar en la coronación. Los dirigidos por Cristian Chivu cerraron finalmente el trato y, con un 2-0 que hicieron posible los goles de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan, asistido por Martínez, hicieron oficial la conquista. El Toro, recuperado de una lesión en el sóleo, le sirvió el centro del segundo tanto al armenio luego de ingresar a los 22 minutos de la segunda parte. 

Para el bahiense, capitán de este Inter, es su octavo título con la camiseta interista desde su arribo en la temporada 2018/2019: en total son tres Serie A; tres Supercopas de Italia y dos Copas Italia, con la chance de una tercera ya que el Neroazzurro está en la final, que disputará ante Lazio.  A pesar de no poder estar en los últimos encuentros, Martínez tiene 16 goles y lidera la tabla de goleo en el campeonato, seguido por su compañero Thuram con 13 y pretende hacerse por segunda vez con el premio individual de Capocannoniere.

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