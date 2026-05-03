Una vez más, Lautaro Martínez celebró con el Inter en la Serie A. Con el 2-0 del Neroazzurro ante el Parma, el conjunto milanés se adjudicó matemáticamente el Scudetto a tres fechas del final. Es el octavo título que el Toro celebra desde su llegada y al que aportó nada menos que 16 goles, cifra que lo tiene como goleador del torneo pese a no estar en los últimos encuentros.

El empate de Napoli, inmediato perseguidor, frente al Como de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, fue el resultado que le servía a Inter para pensar en la coronación. Los dirigidos por Cristian Chivu cerraron finalmente el trato y, con un 2-0 que hicieron posible los goles de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan, asistido por Martínez, hicieron oficial la conquista. El Toro, recuperado de una lesión en el sóleo, le sirvió el centro del segundo tanto al armenio luego de ingresar a los 22 minutos de la segunda parte.

Para el bahiense, capitán de este Inter, es su octavo título con la camiseta interista desde su arribo en la temporada 2018/2019: en total son tres Serie A; tres Supercopas de Italia y dos Copas Italia, con la chance de una tercera ya que el Neroazzurro está en la final, que disputará ante Lazio. A pesar de no poder estar en los últimos encuentros, Martínez tiene 16 goles y lidera la tabla de goleo en el campeonato, seguido por su compañero Thuram con 13 y pretende hacerse por segunda vez con el premio individual de Capocannoniere.