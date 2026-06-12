Tras la impactante ceremonia inaugural realizada en el Estadio Azteca, Canadá tomó la posta y desplegó todo su potencial en una noche donde la música, las luces y la pasión futbolera se fusionaron para darle vida a la segunda inauguración de la Copa del Mundo. El Toronto Stadium fue el escenario de una celebración que tuvo de todo: artistas internacionales, tribunas colmadas y una atmósfera cargada de emoción antes del encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina.

La fiesta comenzó mucho antes de que rodara la pelota. Con miles de hinchas vestidos de rojo y blanco, el estadio se transformó en una enorme postal mundialista mientras desfilaban sobre el escenario algunas de las figuras más reconocidas de la música.

Alessia Cara encabezó un espectáculo que también contó con las actuaciones de Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, quienes le pusieron ritmo y color a una ceremonia diseñada para cautivar al planeta.