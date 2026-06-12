Canadá inicia hoy su participación en la Copa del Mundo de la FIFA, no solo dentro del campo de juego, sino también como anfitrión de la gran fiesta futbolística que comparte con México y Estados Unidos. El país del norte recibirá un total de 13 juegos, dividido en dos grande estadios: Toronto y Vancouver.

El primer escenario a presentar será el Toronto Stadium, nombre adoptado para la competencia (BMO Field el nombre original) adaptado para la ocasión con una capacidad de 45.736 espectadores. Su mejora en infraestructura llevó a tener mejor iluminación y pantallas LED, demandando un costo de 146 millones de dólares.

Toronto, con capacidad para 45.736 espectadores.

Su forma es similar a la de los clubes del fútbol inglés. Lejos de los diseños de la NFL, Toronto conserva el estilo de fútbol clásico: con tribunas cercanas al campo de juego y atmósfera futbolera. Recibirá cinco juegos de la fase de grupos donde está en campo Alemania; más un duelo de 16avos.

Por otro lado estará el Estadio BC Place en Vancouver, con un diseño más moderno y mayor capacidad. Albergará un total de 54 mil espectadores y está ubicado en Columbia Británica, situado en las orillas del estuario del False Creek.

Vancouver, escenario de Canadá con capacidad para 54 mil espectadores

Fue inaugurado en 1983 y reformado para la ocasión, con un costo de 365 millones de dólares. Recibirá un total de cinco cotejos en fase de grupos, dos de ellos del seleccionado de Canadá. Más un juego de 16avos, y el último en octavos de final.

Canadá se mostrará al mundo en la máxima competencia futbolística, ya lo había hecho en otros torneos como los Mundiales Sub 16 de 1987, y el recordado Sub 20 de 2007, donde Argentina ganó el título de la mano de Sergio Agüero. También fue anfitrión en el mundial femenino del 2015.