Se presentó de manera oficial el duelo de Copa Davis entre Argentina vs Turquía que se disputará en el Estadio Ruca Che el 19 y 20 de septiembre. Autoridades provinciales, encabezado por el Gobernador Rolando Figueroa, y de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri como presidente, y Mariano Zabaleta como vicepresidente. “Trabajamos para federalizar el tenis y llevarlo al interior”, dijo Calleri.

De la presentación oficial dijeron presente el Gobernador de la provincia de Neuquén; Rolando Figueroa, Intendente de la Ciudad; Mariano Gaido, Presidente y CEO de IPF; Horacio Marín, Ministra de Deportes y Juventud; josefina Codermatz, las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis: Agustín Calleri y Mariano Zabaleta.

Las autoridades provinciales y de la AAT presentaron oficialmente el evento que reunirá a los mejores tenistas argentinos en la región.

En el acto oficial, desarrollado en el salón Domuyo, ambas autoridades de la AAT agradecieron al gobierno provincial y a YPF por la iniciativa y por el evento que se llevará adelante en septiembre.

“Es una oportunidad única para que todos puedan ver a los mejores tenistas del mundo jugando en Neuquén. Queremos fomentar el tenis, enamorar a los niños y niñas, y una de las chances es mostrando este evento y hacer competir a nuestro mejores jugadores", expresó Mariano Zabaleta, vicepresidente.

Por su parte Agustín Calleri, resaltó también la importancia de llevar este tipo de eventos al interior y el costo que tiene. “Trabajamos para federalizar el tenis y llevarlo al interior. Poder ver a los mejores tenistas argentinos a nivel mundial es importante. Estar en Neuquén es muy bueno porque acercamos el evento a la gente, y sabemos la importancia para la provincia, no solo en lo deportivo sino turístico”,dijo el presidente de la AAT, entre palabras de agradecimiento hacía las autoridades provinciales.

Además, resaltaron la importancia de Neuquén a lo largo de la historia dentro del tenis, organizando torneos en juveniles que le dieron rodajes y puntos a muchos de los jugadores que después fueron profesionales. “Hemos jugado acá, siempre estuvo presente y tendremos torneos programados", dijo Calleri.

“Pensamos siempre en potenciar el tenis y Neuquén es una región a potenciar, y estamos trabajando para ello. Queremos que la Copa Davis deje algo para la provincia. Buscamos agrandar la base de chicos que jueguen, y llevamos estos espejos para que los chicos se motiven”, culminó.

Será la primera vez que Neuquén recibe una serie de Copa Davis. El estadio Ruca Che se vestirá de tenis el 19 y 20 de agosto con Argentina recibiendo a Turquía. Las entradas saldrán a la venta el jueves por la plataforma uno, habrá capacidad para 3500 espectadores, y tendrá un costo desde los 80 mil pesos.