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Domingo 29 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Previo a México vs Portugal

Tragedia en el Azteca: un hincha murió en la reapertura del mítico estadio mundialista

Previo al amistoso entre el seleccionado local y Portugal, un aficionado cayó desde la segunda bandeja.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 12:48
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el mítico estadio recibirá su tercer mundial en la historia

Tragedia en la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte. Un hincha mexicano perdió la vida tras caer desde el segundo piso en la zona de palcos previo al amistoso internacional entre el seleccionado local ante Portugal.

Según informó la Secretaría de seguridad Ciudadana de México, el hombre intentó bajar desde el segundo nivel a la parte externa, este perdió el equilibrio y cayó en planta baja en zona de palcos. En el momento del hecho, se confirmó que la victima de 27 años se encontraba en estado de ebriedad.

A raíz del impacto, el joven murió pese a recibir inmediata asistencia médica, previo al duelo donde el seleccionado mexicano se medía ante Portugal, con empate en cero, y que significó la presentación del renovado escenario donde Argentina se consagró campeón en 1986.

La Causa sigue bajo investigación exhaustiva para dar certeza a la ciudadanía, se están analizando las cámaras de videovigilancia de los accesos y el interior del estadio para reconstruir con precisión la mecánica del fallecimiento, también se recopilan testimonios de quienes se encontraban en el lugar para deslindar posibles responsabilidades, informaron desde la Fiscalía mexicana.

El ahora  Estadio Banorte, será el escenario del partido inaugural del Mundial que será organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá, desde el 11 de junio.

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