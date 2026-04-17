Desde hoy y hasta el domingo en Minas Clavero, se correr la segunda fecha del Rally Argentino, en simultáneo con el sudamericano, competencia que tendrá una gran cantidad de autos presentes y representantes locales: Nicolás González va por otro triunfo luego del gran debut en Madariaga.

En la RC-MR, la categoría presenta un total de 9 binomios. Nicolás González / Gerónimo Bordignon (VW), encabezan el lote, en una clase que también tiene como referencias a los vigentes campeones Rubén Montoro / Ignacio Uez (VW), junto a Nadia Cutro / Miguel Recalt (Toyota), Miguel Patat / Sofía Sabbatini (Renault), Ramiro Kaufmann / Juan Pablo Del Riego (DS3), Gastón González / Rubén García (VW) y José Iribarren / José Brusco (VW).

EL neuquino ya tiene la hoja de ruta y a la espera de una carrera esperada, en el medio del rumor por el retorno del Rally Mundial a la provincia cordobesa “La gente está entusiasmada, se habla mucho de la vuelta y ojalá que vuelva” dijo González, quien agregó además que “Los caminos están espectaculares. El auto después de Madariaga quedó impecable y solo se le hizo el repaso de prevención. Con las expectativas puestas en la carrera y poder andar lo más adelante posible”.

La RC2 será el plato fuerte de la competencia que contará con 25 autos en pista, Federico “Coyote” Villagra / Diego Curletto (Skoda) llegan como líderes del campeonato, y además forman parte de los protagonistas del sudamericano, en una clase que también tiene como referencias a Miguel Baldoni / Gustavo Franchello (Skoda), también inscriptos en ambos campeonatos, y a binomios que regresan a la categoría: Gastón Pasten / Matías Ramos (Skoda), Sebastián Franco / Lucas Hurtado (Citroën), Rodrigo Zeballos / Sebastián González (Citroën), Augusto Bestard / José Díaz (Toyota) y Augusto D’Agostini / Juan Pablo Carrera (Skoda), todos ellos formando parte tanto del campeonato argentino como del sudamericano. Por otro lado correrán 8 autos en RC3, 17 binomios serán de la partida en la RC5.

El Rally sudamericano será la antesala del retorno de la competencia argentina a Neuquén. Cuando desde el 22 al 24 de mayo se corra el rally del Petróleo y los Dinosaurios, en Plaza Huincul y Cutral Co.

Nota con Nicolás González en Grito Sagrado: