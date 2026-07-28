Tras un breve descanso luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, José Manuel López retomó las prácticas en Palmeiras con una novedad inesperada: el conjunto paulista rechazó una oferta de 25 millones de euros del Spartak de Moscú. El delantero correntino, que se sumó al plantel este lunes en la Academia de Fútbol, es además pretendido en España, Inglaterra e Italia pero el Verdão pretende más dinero para plantearse una venta.

El delantero de la Selección Argentina firmó la renovación de su contrato el año pasado hasta 2029, en la que Palmeiras le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Más allá de esa condición, el Verdão estaría dispuesto a dejar ir al jugador si llegara una propuesta de entre 35 y 40 millones de euros, por lo que el ofrecimiento del Spartak de Moscú fue desestimado por insuficiente.

El Flaco López volvió a entrenar en Palmeiras mientras lo pretenden de Europa.

En el Mundial, el Flaco disputó encuentros frente a Jordania y Suiza. En el partido de cuartos de final contra los helvéticos, ingresó en el tiempo suplementario y brindó la asistencia para que Julián Álvarez marcara el gol decisivo. Además, hizo historia al convertirse en el primer futbolista extranjero de Palmeiras en disputar una final de la Copa del Mundo. El regreso de López se dio después de la derrota de su equipo ante Atlético-MG por 2-1, el domingo pasado. Ayer entrenó a la par de sus compañeros para ponerse a punto de cara a lo que viene en el Brasileirão.

El Flaco López, recibido con honores en Lanús

En los últimos días, Lanús le rindió un homenaje al delantero durante el entretiempo del partido contra San Lorenzo. En la ceremonia, López recibió una placa de manos del presidente Nicolás Russo, el vice primero Alejandro Marón y Gonzalo Daniel Díaz, subsecretario de deportes del municipio.

Emocionado por el reconocimiento, el jugador expresó: “Es hermoso volver a sentir el cariño de la gente. Muy feliz de volver a casa”. También afirmó: “Me llena de orgullo el reconocimiento. Lanús me dio todo e intento llevarlo siempre en el corazón y representarlo en cualquier lugar donde voy”.