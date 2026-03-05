Pensando en su futura presencia con la Selección Argentina en el Mundial, José López le dio la victoria a Palmeiras en la ida de la final del Campeonato Paulista. El Verdão se impuso 1-0 al Novorizontinho en el Arena Baruerí con el tanto del argentino, que sostiene un buen arranque de 2026 y sumó su sexto gol en esta competición. La revancha será el domingo, donde el conjunto de la Serie B brasileña hará las veces de local.

El tanto de la victoria llegó a los 35 minutos del primer tiempo. El ex futbolista de Lanús recibió una pelota luchada por el paraguayo Ramón Sosa, se acomodó para rematar de zurda y su tiro entró lentamente por el segundo palo. Es el sexto tanto de López en el Campeonato Paulista y, con sus tres asistencias, es el jugador más influyente del torneo con 9 G/A. Poco después, casi suma otro pase gol al dejar mano a mano a Allan, pero el extremo la estrelló contra el palo.

El Novorizontinho tuvo la gran chance de empatar el encuentro justo antes del descanso. Luego de un penal de Gustavo Gómez, el que se hizo cargo fue Robson, sin embargo su remate al medio del arco fue tapado por Carlos Miguel, que sostuvo su valla en cero. En la segunda mitad el central paraguayo tuvo un tanto correctamente anulado por offside.

De esta forma, el conjunto paulista se quedó con el primer "chico" en la final por el título regional. Antes, en las semis, López también había sido clave para dejar en el camino nada menos que al São Paulo del argentino Hernán Crespo, marcando uno de los tantos del 2-1 el domingo pasado. De consagrarse el próximo fin de semana, el correntino de 25 años sumaría su sexto título con Palmeiras y su tercer Campeonato Paulista.