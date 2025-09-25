Luego de ser protagonista en la serie que Palmeiras le ganó a River para acceder a semifinales de la Copa Libertadores, el argentino José Manuel López alcanzó con su doblete de anoche la cima de la tabla de goleadores. El correntino de 24 años, que es seguido por Lionel Scaloni y estuvo presente en la última convocatoria de la Selección Argentina, es una de las máximas figuras del Verdão.

Con sus dos goles ante el Millonario, López alcanzó los 7 tantos en la competición y es el máximo goleador de la Libertadores, título que comparte con Adrián Martínez, que también suma siete y seguirá en carrera con Racing en semifinales. Ambos suman también dos asistencias, por lo que la única estadística que los diferencia es el promedio de gol: el Flaco gana 0.78 a 0.70 debido a que Maravilla jugó un partido más que él.

Historia de superación

López llegó al club a mediados del 2022 por 10 millones de dólares, la venta más cara de la historia de Lanús, y de a poco se ganó el lugar, convirtiéndose en un hombre muy importante para el entrenador Abel Ferreira. Previo a este presente, su carrera tuvo un difícil obstáculo cuando estaba en Independiente, donde hizo gran parte de sus inferiores, pero quedó libre debido a una lesión de cadera que casi lo hace abandonar el fútbol.

López dejó su marca en Lanús y fue vendido por USD 10 millones.

Luego de retomar en una Liga Regional en Tres Arroyos, el que apostó por él fue el Granate donde debutó en Primera sin un contrato firmado y sin representante a los 20 años. Intentaron meterlo en la lista del equipo que salió subcampeón en la Copa Sudamericana 2020, pero no pudieron. No obstante, el Flaco tuvo revancha en 2021, donde formó dupla con nada menos que José Sand y se despidió del club con 22 goles en 59 partidos, uno de ellos en el clásico con Banfield. En Palmeiras acumula 51 goles en 163 partidos al momento, y 19 en 48 encuentros en lo que va de 2025. A menos de un año para el Mundial, podría ser una de las revelaciones para la Selección Argentina.