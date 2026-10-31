Boca recibió una noticia que no estaba en los planes para este Superclásico: Tomás Belmonte se recuperó en tiempo récord y estará entre los convocados para enfrentar a River este domingo en la Bombonera. El mediocampista dejó atrás la lesión de meniscos en su rodilla derecha, recibió el alta médica el pasado miércoles y, después de apenas tres entrenamientos junto al plantel, quedó a disposición de Rodolfo Arruabarrena.

La recuperación del exjugador de Lanús sorprendió incluso por los plazos que se manejaban inicialmente. Luego de sufrir la lesión y pasar por el quirófano a comienzos de octubre, el panorama indicaba que difícilmente volvería a jugar durante lo que restaba del año. Sin embargo, su evolución fue mucho más rápida de lo esperado y ahora aparece como una alternativa para uno de los partidos más importantes del calendario.

La lesión se produjo después del triunfo ante Unión, el pasado 2 de octubre. En aquel momento, el propio Arruabarrena había dejado abierta la posibilidad de contar nuevamente con el mediocampista antes de lo previsto y se mostró confiado en sus condiciones para regresar.

"En esta semana perdí dos jugadores por un tiempo no tan prolongado. Conociéndolo a Toto, no le quiero meter presión, pero en un mes está de vuelta. Un problema meniscal no requiere tanto tiempo. Por eso no entendí cuando muchos dijeron que volvía en 2027. No conocen a Toto", había expresado el entrenador.

Finalmente, aquella previsión del Vasco se cumplió. Belmonte recibió el alta médica, volvió a trabajar con sus compañeros y consiguió meterse en la consideración del cuerpo técnico para el encuentro ante el Millonario.

De todas maneras, su presencia no modifica el panorama del mediocampo titular. Con apenas tres prácticas desde su regreso, el futbolista no aparece como una alternativa para arrancar desde el inicio, pero sí como una variante para el banco de suplentes. Su recuperación le permite al entrenador sumar una opción más en un partido que exige respuestas y alternativas durante los 90 minutos.

Así, Boca suma un recuperado inesperado para el Superclásico. Lo que parecía una ausencia prolongada terminó convirtiéndose en una noticia positiva para el Xeneize, que podrá contar con Tomás Belmonte en la nómina de convocados para recibir a River.