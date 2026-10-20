La recta final del Torneo Clausura empieza a subir la temperatura y cada partido puede resultar determinante. La Liga Profesional confirmó las ternas arbitrales para la fecha 14, que se jugará entre el viernes 23 y el martes 27 de octubre, con tres clásicos que concentran buena parte de la atención y encuentros decisivos en la lucha por los distintos objetivos del campeonato.

Independiente-Boca, River-Racing y Banfield-Lanús serán los cruces destacados de una jornada que tendrá actividad durante cinco días. Con la competencia entrando en una etapa decisiva, las designaciones arbitrales ya están definidas y los equipos conocen quiénes estarán a cargo de impartir justicia en sus respectivos compromisos.

Los árbitros de los tres clásicos

El domingo tendrá dos de los partidos más convocantes de la fecha. Desde las 17, Independiente recibirá a Boca con Nazareno Arasa como árbitro principal. Gabriel Chade y Adrián Delbarba serán sus asistentes, Gastón Monsón Brizuela estará como cuarto árbitro y Adrián Franklin encabezará el VAR, acompañado por Diego Romero.

Más tarde, desde las 19.15, River se medirá con Racing bajo la conducción de Leandro Rey Hilfer. Juan Mamani y Diego Bonfa serán los asistentes, Sebastián Bresba ocupará el puesto de cuarto árbitro y Felipe Viola estará a cargo del VAR, con Diego Verlota como AVAR.

El otro clásico de la jornada será el del sur bonaerense. Banfield y Lanús se enfrentarán el sábado a las 14.45, con Facundo Tello como juez principal. Maximiliano Del Yesso y Diego Martin serán los asistentes, Maximiliano Manduca actuará como cuarto árbitro y Laura Fortunato estará al frente del VAR, junto a Gastón Suárez como AVAR.

Los árbitros de la fecha 14 del Torneo Clausura

Programación completa con árbitros principales y horarios informados.

VIE 23

18.00 | Gimnasia – Sarmiento

Árbitro: Sebastián Martínez

18.30 | Gimnasia (Mza.) – Platense

Árbitro: Hernán Mastrángelo

21.15 | Tigre – Atlético Tucumán

Árbitro: Bryan Ferreyra

SÁB 24

14.45 | Banfield – Lanús

Árbitro: Facundo Tello

17.00 | Talleres – Defensa y Justicia

Árbitro: Juan Pafundi

19.15 | San Lorenzo – Newell’s

Árbitro: Luis Lobo Medina

21.30 | Rosario Central – Huracán

Árbitro: Yael Falcón Pérez

DOM 25

14.45 | Aldosivi – Belgrano

Árbitro: Sebastián Zunino

17.00 | Independiente – Boca

Árbitro: Nazareno Arasa

19.15 | River – Racing

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

21.30 | Central Córdoba (SdE) – Vélez

Árbitro: Pablo Echavarría

21.30 | Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto)

Árbitro: Andrés Merlos

LUN 26

19.00 | Unión – Estudiantes

Árbitro: Pablo Dóvalo

21.15 | Instituto – Deportivo Riestra

Árbitro: Andrés Gariano

MAR 27

19.00 | Argentinos Juniors – Independiente Rivadavia

Árbitro: Darío Herrera