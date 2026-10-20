La recta final del Torneo Clausura empieza a subir la temperatura y cada partido puede resultar determinante. La Liga Profesional confirmó las ternas arbitrales para la fecha 14, que se jugará entre el viernes 23 y el martes 27 de octubre, con tres clásicos que concentran buena parte de la atención y encuentros decisivos en la lucha por los distintos objetivos del campeonato.
Independiente-Boca, River-Racing y Banfield-Lanús serán los cruces destacados de una jornada que tendrá actividad durante cinco días. Con la competencia entrando en una etapa decisiva, las designaciones arbitrales ya están definidas y los equipos conocen quiénes estarán a cargo de impartir justicia en sus respectivos compromisos.
Los árbitros de los tres clásicos
El domingo tendrá dos de los partidos más convocantes de la fecha. Desde las 17, Independiente recibirá a Boca con Nazareno Arasa como árbitro principal. Gabriel Chade y Adrián Delbarba serán sus asistentes, Gastón Monsón Brizuela estará como cuarto árbitro y Adrián Franklin encabezará el VAR, acompañado por Diego Romero.
Más tarde, desde las 19.15, River se medirá con Racing bajo la conducción de Leandro Rey Hilfer. Juan Mamani y Diego Bonfa serán los asistentes, Sebastián Bresba ocupará el puesto de cuarto árbitro y Felipe Viola estará a cargo del VAR, con Diego Verlota como AVAR.
El otro clásico de la jornada será el del sur bonaerense. Banfield y Lanús se enfrentarán el sábado a las 14.45, con Facundo Tello como juez principal. Maximiliano Del Yesso y Diego Martin serán los asistentes, Maximiliano Manduca actuará como cuarto árbitro y Laura Fortunato estará al frente del VAR, junto a Gastón Suárez como AVAR.
Los árbitros de la fecha 14 del Torneo Clausura
Programación completa con árbitros principales y horarios informados.
VIE 23
18.00 | Gimnasia – Sarmiento
Árbitro: Sebastián Martínez
18.30 | Gimnasia (Mza.) – Platense
Árbitro: Hernán Mastrángelo
21.15 | Tigre – Atlético Tucumán
Árbitro: Bryan Ferreyra
SÁB 24
14.45 | Banfield – Lanús
Árbitro: Facundo Tello
17.00 | Talleres – Defensa y Justicia
Árbitro: Juan Pafundi
19.15 | San Lorenzo – Newell’s
Árbitro: Luis Lobo Medina
21.30 | Rosario Central – Huracán
Árbitro: Yael Falcón Pérez
DOM 25
14.45 | Aldosivi – Belgrano
Árbitro: Sebastián Zunino
17.00 | Independiente – Boca
Árbitro: Nazareno Arasa
19.15 | River – Racing
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
21.30 | Central Córdoba (SdE) – Vélez
Árbitro: Pablo Echavarría
21.30 | Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto)
Árbitro: Andrés Merlos
LUN 26
19.00 | Unión – Estudiantes
Árbitro: Pablo Dóvalo
21.15 | Instituto – Deportivo Riestra
Árbitro: Andrés Gariano
MAR 27
19.00 | Argentinos Juniors – Independiente Rivadavia
Árbitro: Darío Herrera