El defensor argentino Leonardo Balerdi fue el gran héroe de Roma con un doblete y Matías Soulé marcó el gol restante para el empate 3 a 3 como visitante frente a Napoli, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Serie A de Italia. El ex Boca Juniors entró desde el banco y consiguió la agónica igualdad.

El dueño de casa se adelantó con tantos del camerunés Frank Anguissa, a los 28 minutos de juego, y del británico Scott McTominay, a los tres del complemento. El marplatense exfutbolista de Vélez Sarsfield -fue titular- descontó a los 24 y el nativo de San Luis –había ingresado a los 13- lo emparejó a los 29.

El autor del segundo gol de Napoli repitió a los 38 y cuando parecía que ya no había tiempo para más volvió a aparecer Balerdi, esta vez con un cabezazo salvador a uno del final. En Roma también estuvieron en el banco Nahuel Molina y Santiago Castro, mientras que Paulo Dybala continúa afuera por lesión.

El empate salvó el invicto del equipo de la capital y lo dejó en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 18 puntos: los líderes Inter y Lazio tienen 19 con un compromiso menos. En la otra vereda, el local está en el noveno lugar con 11 unidades y a solo dos de los puestos de clasificación a las copas europeas.

La argentinidad al palo, los tres goles de la Roma