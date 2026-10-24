Entre los miles de hinchas de Cipolletti que arribarán a San Francisco, ya están en la ciudad cordobesa el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, y el Intendente, Rodrigo Buteler, para ver la final del Torneo Federal A 2026 ante San Martín de Formosa.

Weretilneck y Buteler viajaron juntos por vía área hasta la ciudad de Córdoba y luego unieron por ruta los 215 kilómetros hasta San Francisco. Ya en esa ciudad, ambos funcionarios están preparados para alentar a Cipolletti.

Lo primero que ambos quisieron hacer al llegar al lugar de destino fue pisar el campo de juego del Estadio Juan Pablo Francia, desde donde grabaron un saludo conjunto para todo el plantel y la parcialidad.

Weretilneck y Buteler, dos de los miles de hinchas que Cipolletti tendrá alentando en San Francisco por la final del Torneo Federal A.

Ambos coordinarán información y acciones de seguridad que la logística del Consejo Federal tiene previstas desde esta noche en inmediaciones al escenario, para que todo sea una verdadera fiesta.

Habituales plateístas

Weretilneck y Buteler son habituales plateístas en La Visera, cuando Cipolletti es local no sólo en esta temporada.

Además, tanto la Provincia como la Municipalidad han acompañado el armado del presupuesto que en este caso ha llegado hasta la final.

El máximo mandatario ya expresó públicamente lo trascendente que sería para toda la región un ascenso de Cipolletti a la segunda división y como los miles de vecinos que viajaron especialmente al lugar de los hechos, no se lo quisieron perder.