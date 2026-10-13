Se puso en marcha el fin de semana la temporada 2026-27 de la Liga Nacional Femenina de Básquet, competencia que tiene a Independiente y Biguá en la Conferencia Sur. El debut fue para las rojas, que presentaron una renovada Caldera, estadio de grandes cotejos de Liga Nacional.

Independiente superó el domingo 68-63 a Biguá en el inicio de temporada de la Liga Nacional Femenina, de local, y en una Caldera que mostró un gran marco de público. El mítico estadio capitalino, con 48 años de vida, volvió a los primeros planos nacional, ahora con el básquet femenino, rememorando las temporadas disputadas en masculino.

día dela inauguración del estadio, en 1978

El rojo neuquino integra el selecto grupo de clubes que lograron ascender a primera división del básquet argentino, tanto en Masculino como en Femenino. En 1989 consiguió el logro de la mano de Eduardo Armer, y luego jugó desde 1989-1993. Posteriormente repitió con el histórico ascenso de la mano de Mauricio Santangello, y jugó las temporadas 2007-2009.

Con el básquet femenino, el logro lo consiguió en el 2024 ganando el título de la Liga Federal, y en su primera temporada, hizo de local en el Ruca Che. Para este año, la dirigencia de la institución hizo las obras requeridas, y hoy el estadio, considerado como un monumento capitalino, vuelve aparecer como una ubicación a nivel nacional.

Construida en la gestión de Jorge Sobisch como presidente, obra dirigida y diseñada por Luis María Saggio. histórico dirigente de la institución. Fue inaugurada el 5 de abril de 1978, siendo una de las sedes de la Copa “Cristóbal Colón” competencia continental donde Neuquén recibió a los seleccionado de Brasil, Rep. Dominicana, México y Uruguay.

“Me acuerdo que Luis María tenía el plano del gimnasio dibujado en una pared, y cuando se los fui pedir para presentarlos me dijo "ahí los tenes a los planos", señalando la pared” expresó Sobisch entre risas, cuando recordó la creación, agregando ademos que "El nombre La Caldera no se puso ningún dirigente, se lo puso la gente".

Para la competencia actual, se hicieron cambios importantes: se mejoró notoriamente la iluminación, se cambiaron de sentido los bancos de suplentes y la mesa de control, además de retiro del ballado perimetral. Se cambió la cabina de transmisión y se diferenciaron los tres accesos al público. Ahora se comenzó con la mejoras de baños y vestuarios.

La Caldera, es símbolo de deporte para Neuquén. La casa del rojo supo albergar grandes competencias; además de su estadía en liga Nacional, jugaron los seleccionados provinciales, la selección de Vóley, además de veladas boxísticas y espectáculos musicales.

El próximo compromiso será el jueves 21hs, cuando las rojitas reciban a Quilmes de Mar del Plata, por la segunda fecha de la Conferencia Sur de la LFB.