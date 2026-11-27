Estudiantes de La Plata atraviesa las horas decisivas de la preparación para la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. El equipo dirigido por Alexander Medina buscará volver a lo más alto del fútbol sudamericano y para eso deberá superar a uno de los grandes protagonistas del continente. El encuentro se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo.

El entrenador uruguayo todavía mantiene algunas alternativas para definir el once titular, aunque la principal incógnita pasa por encontrar al reemplazante de Baltasar Rodríguez, quien fue expulsado en la semifinal frente a Flamengo y deberá cumplir una fecha de suspensión. Fabricio Pérez aparece como uno de los principales candidatos para ocupar ese lugar, mientras que Gastón Benedetti también fue probado por Medina como una alternativa para reforzar el sector defensivo y conformar una línea de cinco futbolistas.

Otra de las novedades pasa por Joaquín Correa. El delantero evolucionó favorablemente de su lesión muscular y volvió a entrenarse a la par de sus compañeros. Sin embargo, la intención sería preservarlo desde el arranque y tenerlo como una alternativa para el complemento.

De esta manera, la probable formación de Estudiantes sería: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez y Fabricio Pérez; Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Del otro lado estará el Palmeiras de Abel Ferreira, que llega a Montevideo con la intención de conquistar nuevamente América. El conjunto brasileño también tiene algunas dudas, principalmente en la conformación de su mediocampo y en la disponibilidad de Joaquín Piquerez y Murilo, quienes evolucionaron favorablemente en los últimos entrenamientos.

La probable formación del Verdao sería: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez y Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, José Manuel López y Vitor Roque o Mauricio.

La cita será en el mítico Centenario de Montevideo, escenario de una final que promete ser apasionante y que tendrá frente a frente a dos instituciones con una importante tradición copera.

Datos del partido

Partido: Estudiantes vs. Palmeiras.

Competencia: Final de la Copa Libertadores 2026.

Fecha: sábado 28 de noviembre.

Hora: 17:00.

Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.