¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 13 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
MÁS DE UN CENTENAR DE ANOTADOS

Tricao Malal será escenario del Trail Aniversario “Desafío Cerro La Buitrera”

La segunda edición de prueba acapara la atención de los lugareños

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 22:03
PUBLICIDAD
La prueba fue presentada en la semana en Ciudad Deportiva en Neuquén capital

El Trail Aniversario “Desafío Cerro La Buitrera”, se realizará en Tricao Malal este sábado 14 de marzo. La competencia, que cuenta con el acompañamiento de la secretaría de Deportes, convoca a corredores de distintos niveles y busca consolidarse como un acontecimiento deportivo y turístico para el norte neuquino. 

La carrera, que ya cuenta con más de 140 personas inscriptas, contará con diferentes distancias pensadas para todos los niveles de experiencia: 21, 12 y 6 kilómetros, además de categorías Kids destinadas a niñas y niños. La propuesta invita a deportistas y familias a disfrutar del entorno natural del cerro La Buitrera y de los paisajes característicos de la región.

La competencia celebrará su segunda edición luego del éxito alcanzado en su primera realización, que reunió a atletas de distintos puntos de la provincia y tuvo una destacada participación de corredores locales. 

Desde la organización destacaron que la competencia busca promover la actividad física, fomentar hábitos saludables y generar un espacio de encuentro entre deporte, naturaleza y comunidad, consolidando la actividad deportiva.

Además, la iniciativa permite que corredores y acompañantes puedan conocer los atractivos naturales y culturales de Tricao Malal.

Las personas interesadas en inscribirse, pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/desafio-cerro-la-buitrera-2-edicion, hasta minutos antes de inicio de la misma.

La palabra del intendente de Tricao Malal, Jorge Gutiérrez comentando pormenores de la prueba

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD