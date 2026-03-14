El Trail Aniversario “Desafío Cerro La Buitrera”, se realizará en Tricao Malal este sábado 14 de marzo. La competencia, que cuenta con el acompañamiento de la secretaría de Deportes, convoca a corredores de distintos niveles y busca consolidarse como un acontecimiento deportivo y turístico para el norte neuquino.

La carrera, que ya cuenta con más de 140 personas inscriptas, contará con diferentes distancias pensadas para todos los niveles de experiencia: 21, 12 y 6 kilómetros, además de categorías Kids destinadas a niñas y niños. La propuesta invita a deportistas y familias a disfrutar del entorno natural del cerro La Buitrera y de los paisajes característicos de la región.

La competencia celebrará su segunda edición luego del éxito alcanzado en su primera realización, que reunió a atletas de distintos puntos de la provincia y tuvo una destacada participación de corredores locales.

Desde la organización destacaron que la competencia busca promover la actividad física, fomentar hábitos saludables y generar un espacio de encuentro entre deporte, naturaleza y comunidad, consolidando la actividad deportiva.

Además, la iniciativa permite que corredores y acompañantes puedan conocer los atractivos naturales y culturales de Tricao Malal.

Las personas interesadas en inscribirse, pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/desafio-cerro-la-buitrera-2-edicion, hasta minutos antes de inicio de la misma.

La palabra del intendente de Tricao Malal, Jorge Gutiérrez comentando pormenores de la prueba