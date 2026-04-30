El Ascenso argentino quedó en shock. Una jugada más, de esas que parecen inofensivas, terminó en una de las lesiones más impactantes de la temporada. Omar Pires, enganche de Deportivo Español, protagonizó una escena que heló la sangre en el duelo ante Luján por la fecha 9 de la Primera C.

Todo ocurrió en una acción dividida, cuando Pires fue a puntear una pelota y, en el intento, cayó con todo el peso de su cuerpo sobre su pierna izquierda. El desenlace fue inmediato: gritos de dolor, desesperación y un silencio que se apoderó del estadio. Sus compañeros y rivales entendieron al instante que no era una lesión más.

El volante creativo tuvo que ser retirado en camilla, visiblemente afectado y entre lágrimas, mientras el partido quedaba en segundo plano. La imagen recorrió rápidamente el ambiente futbolero y generó una fuerte conmoción.

Horas más tarde, los estudios confirmaron el peor escenario posible. Pires sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, el tendón rotuliano y el menisco externo de su rodilla izquierda, además de una lesión muscular en el isquiotibial. Un combo devastador que lo obligará a afrontar una recuperación larga y compleja, estimada en alrededor de un año.

La baja golpea fuerte a Deportivo Español, que pierde a una de sus piezas ofensivas más importantes. El mediocampista había disputado ocho encuentros en la temporada, cinco como titular, y venía en alza, incluso con un gol destacado en la fecha anterior.

Más allá del impacto deportivo, lo que queda es la crudeza de una imagen que vuelve a poner en primer plano la fragilidad del futbolista ante este tipo de jugadas. El Ascenso, siempre cargado de intensidad y pasión, esta vez quedó marcado por un momento que nadie quería ver.