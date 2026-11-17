La Selección de Brasil tuvo una despedida de año a puro gol. En el National Stadium de Singapur, el equipo conducido por Carlo Ancelotti goleó 7-0 al seleccionado local y cerró la fecha FIFA de noviembre con una imagen muy diferente a la que había dejado en su presentación anterior.

La gran figura de la jornada fue Vinícius Júnior, quien convirtió tres goles en apenas 21 minutos y encaminó una victoria que prácticamente quedó definida durante la primera mitad. El delantero del Real Madrid abrió el marcador a los 9 minutos, amplió a los 15 y completó su triplete a los 21. Su actuación volvió a confirmar su importancia dentro del seleccionado brasileño.

Antes del descanso, Endrick apareció a los 31 minutos para establecer el 4-0. El atacante aprovechó una asistencia de Estêvão y amplió una diferencia que ya resultaba difícil de remontar para el conjunto asiático.

En el complemento, Brasil mantuvo su dominio. Estêvão marcó el quinto a los 51 minutos, mientras que Rayan, a los 65, anotó el sexto después de una buena acción individual. Finalmente, un gol en contra de Raoul Suhaimi, a los 74, selló el 7-0 definitivo, para el seleccionado que dirige Ancelotti, quien no pudo estar en el banco de suplentes debido a la expulsión sufrida en el encuentro anterior.

La victoria tuvo un valor especial para Brasil después del tropiezo frente a Japón. En su primera presentación de la fecha FIFA, la Verdeamarela había perdido 3-2 ante los asiáticos, en un encuentro en el que llegó a estar dos goles abajo y consiguió recuperarse gracias a un doblete de Vinícius. Sin embargo, un tanto de Tatsuhiro Sakamoto en los minutos finales terminó dándole el triunfo a Japón.

Con este resultado, Brasil cerró su calendario internacional de 2026 y ahora comenzará a preparar sus próximos desafíos, con la mirada puesta en el nuevo ciclo mundialista.