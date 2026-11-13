En busca de su primer título ATP, el argentino Thiago Tirante consiguió un triunfazo en el ATP 250 de Estocolmo y se metió en las semifinales del certamen sueco. El tenista platense derrotó al kazajo Alexander Shevchenko por 7-6, 6-7 y 6-3, después de casi tres horas de partido y dio un paso más en tierras escandinavas, donde este viernes enfrentará al chileno Alejandro Tabilo por un lugar en la final.

El argentino, ubicado en el puesto 51° antes del encuentro, venía de no jugar debido a la baja por lesión de su compatriota Tomás Etcheverry pero de igual maneta tuvo que trabajar para superar a un rival que llegaba envalentonado después de eliminar al último campeón del torneo, el noruego Casper Ruud. En un partido donde los dos se hicieron fuertes en el servicio, Tirante conectó 20 aces, salvó las tres oportunidades de quiebre que tuvo en contra y consiguió la ruptura decisiva en el cuarto game del tercer set, cuando logró sacar una ventaja que ya no dejaría escapar.

Para Karate Kid será su tercera semifinal en el circuito ATP, después de las que disputó en Bastad 2024 y Houston 2026. Además, alcanzó las 30 victorias en una temporada que fue sin dudas la de su afirmación en el circuito, y se convirtió en el segundo argentino en llegar a esa cifra durante 2026, detrás de Francisco Cerúndolo, que suma 38.

Tirante va por la final ante el chileno Alejandro Tabilo

El próximo desafío del platense será este viernes, cuando enfrente a Alejandro Tabilo, actual número 31 del mundo, por un lugar en la definición del torneo. El chileno viene de superar al estadounidense Alex Michelsen, verdugo de Juan Manuel Cerúndolo en la ronda anterior, por 7-5 y 7-6 (2) y domina el historial entre ambos por 2-0. Si cruza ese límite ante el trasandino, llegará a su primera final en el circuito ATP.