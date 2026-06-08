A pocos días del inicio del Mundial 2026, Lionel Messi ya se encuentra enfocado en los trabajos junto a la Selección argentina, pero antes de sumarse a la concentración disfrutó de un merecido descanso en Miami junto a su familia. En ese contexto, Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que rápidamente captaron la atención de millones de seguidores.

La empresaria e influencer publicó un resumen de sus días de relax, con fotografías familiares, momentos gastronómicos y una postal tomando sol junto a una piscina. Sin embargo, hubo un detalle que terminó convirtiéndose en el centro de todas las miradas y generó una verdadera revolución entre los fanáticos de Lionel Messi.

En una de las imágenes, Antonela Roccuzzo apareció luciendo una llamativa remera negra personalizada con una ilustración del capitán argentino. El diseño muestra a Messi cubriéndose el rostro con las manos mientras exhibe varios anillos dorados, una representación artística de los ocho Balones de Oro que conquistó a lo largo de su extraordinaria carrera.

Antonela activó el clima mundialista

La prenda despertó una enorme curiosidad entre los usuarios de Instagram. Miles de seguidores comenzaron a preguntar dónde podía conseguirse la remera, mientras otros destacaron el gesto de Antonela Roccuzzo de homenajear a su esposo en un momento tan especial, con el foco puesto en una nueva participación mundialista.

Detrás de la ilustración existe una historia particular. La imagen fue creada para una campaña de Adidas dedicada a celebrar los logros más importantes de Lionel Messi. Cada uno de los anillos que aparecen en el diseño simboliza un momento icónico de su carrera y está vinculado a alguno de los años en los que obtuvo el prestigioso premio al mejor futbolista del planeta.

Entre los homenajes más destacados aparece “El Beso”, que recuerda su primer Balón de Oro en 2009, además de “Apunta al cielo”, inspirado en el tradicional festejo dedicado a su abuela. También figura “El G.O.A.T.”, una referencia al debate que lo ubica como el mejor jugador de todos los tiempos tras su tercer galardón consecutivo.

Antonela activó el clima mundialista

Otro de los anillos recuerda el inolvidable 2012, cuando Lionel Messi alcanzó el récord de 91 goles en un año calendario. La colección también celebra la conquista de la cuarta Champions League con el Barcelona y el histórico récord de seis Botas de Oro Europeas, una marca que consolidó aún más su leyenda dentro del fútbol mundial.

La pieza culmina con dos de los momentos más emocionantes de su trayectoria: la obtención de la Copa América 2021, su primer gran título con la selección mayor, y la consagración en el Mundial de Qatar 2022, logro que terminó impulsándolo hacia su octavo Balón de Oro. Mientras los hinchas cuentan los días para verlo nuevamente con la camiseta albiceleste, Antonela Roccuzzo encontró la forma perfecta de celebrar la historia de un futbolista que ya forma parte de la eternidad.