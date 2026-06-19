Hervé Renard, nuevo director técnico de Túnez en el Mundial 2026

El entrenador francés Hervé Renard fue contratado por Túnez para dirigirlo en lo que queda del Mundial 2026, tras la derrota por goleada 5 a 1 ante Suecia por la primera fecha de la fase de grupos, y le pagarán alrededor de 200.000 euros.

Se trata de un acuerdo a corto plazo que incluye los partidos restantes del grupo, contra Japón y Países Bajos. Renard recibiría alrededor de 100.000 euros por partido.

La numerosa oferta se debe a la crisis que enfrentó la selección tras una derrota que consideró humillante, y que le costó el puesto a Sabri Lamouchi.