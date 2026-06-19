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Túnez le pagaría 200.000 euros a Hervé Renard por dirigir los partidos que le quedan en el Mundial

El entrenador, que había dirigido a Arabia Saudita en Qatar, asumió en su nueva selección tras la derrota contra Suecia.  

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 19 de junio de 2026 a las 07:47
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Hervé Renard, nuevo director técnico de Túnez en el Mundial 2026

El entrenador francés Hervé Renard fue contratado por Túnez para dirigirlo en lo que queda del Mundial 2026, tras la derrota por goleada 5 a 1 ante Suecia por la primera fecha de la fase de grupos, y le pagarán alrededor de 200.000 euros.

Se trata de un acuerdo a corto plazo que incluye los partidos restantes del grupo, contra Japón y Países Bajos. Renard recibiría alrededor de 100.000 euros por partido.

La numerosa oferta se debe a la crisis que enfrentó la selección tras una derrota que consideró humillante, y que le costó el puesto a Sabri Lamouchi.

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