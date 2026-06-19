Al término de una jornada en la que su nombre había retumbado fuertemente en los medios de comunicación de la Argentina y en todas las redes sociales, Lionel Messi saltó al campo de juego del Compass Minerals Performance Center y se entrenó con normalidad junto al seleccionado nacional que dirige Lionel Scaloni.

El jugador evitó pronunciarse públicamente durante todo el jueves, en medio de olas de rumores relacionados a la salud de su padre, Jorge Messi, lo que motivó hasta un comunicado oficial de la familia en los primeros minutos de la tarde.

Messi futbolista no se movió jamás del hotel en Kansas, sólo para subir al micro que trasladó a todos los jugadores hasta el lugar habitual de entrenamientos desde que se instalaron en Estados Unidos para la Copa del Mundo.

Mientras tanto, su madre, padre y hermanos permanencen en la Argentina. Su esposa e hijos son los que por ahora acompañan al campeón del mundo en este último baile por América del Norte con la camiseta albiceleste.

Abierta a la prensa

Como dispone FIFA, la prensa del mundo ingresó para los primeros 15 minutos de los movimientos del seeccionado argentino y al 10 se lo vio bien… normal.

A pesar del momento familiar que transita el capitán agentino, Lionel Messi entrenó con normalidad en Kansas junto a la Selección Argentina.

El máximo goleador en los mundiales estará listo para el lunes, cuando Argentina enfrente a Austria por la 2ª fecha de la zona J que tiene al conjunto argentino como líder después de haber goleado a Argelia 3 a 0 con los goles del actual jugador del Inter Miami que seguramente tendrá algunas palabras para referir a la situación en los próximos días, probablemente después del segundo partido cuando tenga que enfrentar a la prensa.