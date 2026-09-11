El Turismo Carretera y el TC Pista se presentarán este fin de semana en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis para llevar a cabo la 11ª (undéma) fecha del campeonato 2026, que para ambas categorías representa el inicio de las Copas de Oro y Plata, respectivamente.

La competencia en el trazado puntano cuenta con un total de 53 inscriptos en pista. Juan Martín Trucco (Dodge Challanger) viene de ganar en la última cita en Paraná mientras que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) llega a esta carrera como líder del “minitorneo”.

La actividad comenzará este sábado 12 de septiembre con 2 tandas de entrenamientos para ambas categorías. La “telonera” inicia su rodaje a las 9.25 y la “máxima” hace lo propio a las 11.05. Toda la actividad cuenta con transmisión en vivo de Canal 9 y la plataforma de streaming Motorplay. El segundo ensayo del TC Pista arranca a las 11.55, seguido por la nueva salida a pista del Turismo Carretera a las 13.20.

Castellano arranca la Copa como líder. Foto: S. Pérez/SoloTC

Por la tarde, la clasificación del TC Pista se pone en marcha a las 15.24, dividida en 3 tercios de 8 minutos. Luego, el Turismo Carretera define su tanda cronometrada desde las 16.03 con 4 cuartos, también de 8 minutos cada uno. Toda la franja clasificatoria, desde las 15 hasta las 17, se emite de forma directa por Canal 9 y Motorplay.

Horarios del domingo: Series y Finales

El domingo la acción arranca temprano. Las series del TC Pista inician a las 10.05 y las del Turismo Carretera a partir de las 10.55. El plato fuerte llega al mediodía con las Finales: la “telonera” corre a las 12.55 y la “máxima” cierra el fin de semana a las 14. La transmisión principal va por la pantalla de Canal 9 entre las 10 y las 15.

Cabe recordar que las transmisiones de la categoría cambiaron de señal para esta temporada. Canal 9 es la encargada de emitir la carrera a todo el país. Además, Motorplay continúa como la opción de streaming oficial y ACTC Media TV mantiene la producción integral.