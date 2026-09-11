Apertura de los Juegos Suramericanos 2026: Música y Deporte en Rosario

Con la presencia de Soledad Pastorutti, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Valentino Merlo, Abel Pintos y Agustín "Rada" Aristarán serán parte de la Ceremonia de Apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el espectáculo que este sábado 12 de septiembre dará inicio oficialmente al mega acontecimiento deportivo, en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

La ceremonia comenzará a las 18, con acceso libre y gratuito, y tendrá a la música argentina como una de sus grandes protagonistas. Con arreglos musicales de Lito Vitale, la propuesta reunirá sobre un mismo escenario a artistas de distintas generaciones y estilos, en una puesta que combinará música, deporte, identidad santafesina, historia y tecnología, en una propuesta que reunirá distintas generaciones y estilos de la música argentina.

La ceremonia no será una sucesión de recitales. Cada participación estará integrada a un espectáculo diseñado especialmente para Santa Fe 2026, que buscará contar la identidad de la provincia, su historia y su vínculo con el deporte, además de poner en escena la integración entre los países participantes.

El Monumento Nacional a la Bandera será parte central de la puesta, con mapping, grandes pantallas, iluminación y distintos recursos escénicos. Más de 100 artistas estarán en escena y alrededor de 400 personas trabajan en la producción y el montaje de una ceremonia que fue pensada especialmente para la apertura de los Juegos.

La canción de la competencia es Late el Sur, interpretada por la santafesina Soledad Pastorutti, quien además es autora junto a Marcela Morelo y Claudia Brant, de esta propuesta que busca expresar el espíritu de los Juegos: el esfuerzo cotidiano, los sueños que impulsan a cada atleta, el orgullo de representar a un país y el encuentro entre miles de personas unidas por una misma pasión.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 que se llevará a cabo en la capital peruana, paso previo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.