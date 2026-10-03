Ignacio Faín logra su primera pole position en Turismo Carretera

Ignacio Faín, con Torino, ganó la clasificación de la 12ª fecha del campeonato y segunda de la Copa de Oro del Turismo Carretera en San Nicolás. El piloto del Trotta Racing marcó un tiempo de 1m26s047 y selló su primera pole position en la categoría. Superó a Otto Fritzler (Mercedes-Benz), por 0s216, y a Julián Santero (BMW), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada.

"El Domador" se llevó su primara pole position en la “máxima”. La última vez que Torino se había impuesto en una tanda cronometrada había sido el 1° de julio de 2023 de la mano de l rionegrino José Manuel Urcera en Posadas. Es decir, pasaron un total de 48 competencias para que el Toro vuelva a imponerse en una tanda cronometrada.

Mariano Werner (Ford Mustang), que llegó como líder del “minitorneo”, terminó séptimo a 0s609 del poleman. Vale recordar que sumó 10 kilos de lastre por sumar su segunda victoria de la temporada en San Luis. Mientras que Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), último campeón de la categoría, llegó noveno a 0s745 de Faín.

El rionegrino de San Antonio Oeste, José Manuel "Manu" Urcera a bordo de un Mercedes Benza finalizó en el décimo lugar a 0.803 de Fain y mañana en su serie tratará de trepar en las posiciones para llegar mejor ubicado a la carrera.

Horarios de TV en vivo – TC y TC Pista – San Nicolás

Domingo 04 de octubre



10.00 a 15.00 – por Canal 9 y Motorplay.

Cronograma – TC y TC Pista – San Nicolás

10.05 a 10.15 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)



10.30 a 10.40 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

10.55 a 11.05 – 1ª Serie TC (5 vueltas)



11.20 a 11.30 – 2ª Serie TC (5 vueltas)



11.45 a 11.55 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12.55 a 13.35 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)



14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)