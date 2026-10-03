Independiente, Pérfora, Roca y Centro Español festejaron en una fecha marcada por los clásicos

La sexta fecha del Pre Federal de básquet de la Región 7 tuvo una jornada especial donde se volvieron a disputar los cuatro clásicos, con triunfos de Independiente sobre Pacífico en La Caldera; Pérfora superó a Petrolero en Plaza Huincul, Roca hizo lo propio en Regina, y Centro Español doblegó a Plottier a domicilio.

En el gimnasio La Caldera, que sigue en renovación de cara a la Liga Nacional Femenina, Independiente se quedó con el clásico neuquino ante Pacífico por 75-65. El Rojo, que había conseguido su primera victoria en la fecha anterior frente a Club Plottier, volvió a festejar y alcanzó su segundo triunfo consecutivo. El Decano, en tanto, venía de caer ante Deportivo Roca y no pudo recuperarse en esta jornada.

También hubo festejo visitante en La Calderita de Regina, donde Deportivo Roca superó a Atlético Regina por 71-61. El conjunto roquense volvió a demostrar su buen momento y se mantiene como uno de los líderes de la región Sur.

Pérfora ganó el clásico y es puntero junto al Deportivo Roca.

En El Histórico de Plottier, Centro Español se impuso con autoridad ante Club Plottier por 84-65. El "Torito"consiguió una nueva victoria en el torneo y continúa prendido en la zona alta, mientras que Plottier no pudo repetir el festejo conseguido en la fecha anterior ante Petrolero, y es el colista con racha de 1-5.

Por último, en Plaza Huincul, Pérfora se hizo fuerte en el "Piti" Claris y derrotó a Petrolero Argentino por 74-56. El Verde volvió a sumar de a dos y continúa compartiendo la cima del campeonato junto a Deportivo Roca.

El ritmo de la competencia no se detiene, y el domingo se juega la 7ma jornada, donde Petrolero recibe a Pacífico en La cueva, Plottier se verá con uno de los líderes: Pérfora. Regina recibe a Independiente, mientras que Centro Español y el Deportivo Roca animarán el cotejo de la fecha.