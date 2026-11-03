Subasta solidaria en la UBA para el Hospital de Clínicas

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires será el escenario elegido para celebrar la primera “Noche de la UBA”, un acontecimiento benéfico que se realizará todos los años para colaborar con un objetivo solidario diferente.

En esta oportunidad, reconocidas personalidades relacionadas al mundo del deporte sumaron su apoyo para conseguir una plataforma robótica quirúrgica de última generación para el Hospital de Clínicas.

Este equipo permitirá realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad mediante instrumentos articulados de gran precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición. Además, permitirá mejorar la precisión de los procedimientos médicos, reducir las complicaciones, agilizar las recuperaciones y ampliar la capacidad quirúrgica. También potenciará la formación de médicos y técnicos para todo el sistema de salud.

El Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año, al tiempo que forma a más de 1.500 profesionales de la salud.

Algunas de las prendas y objetos donados por deportistas que se subastarán en “La Noche de la UBA”

Camiseta de Julián Álvarez.

Camiseta de Fabricio Oberto.

Camiseta de Manu Ginóbili.

Camiseta de Cristian “Cuti” Romero.

Camiseta de Enzo Fernández.

Guantes de Emiliano “Dibu” Martínez.

Camiseta de River firmada por los jugadores del club que salieron campeones de la Copa Mundial de Fútbol en 2022.

Camiseta de Boca de Leandro Paredes, firmada por los jugadores del club.

Gorra firmada por Franco Colapinto.

Camiseta de Néstor Craviotto de la Selección Nacional de 1993.

¿Cómo se puede colaborar?

Haciendo una donación por el monto que quieras, sin un mínimo establecido.

Convirtiéndote en sponsor.

Comprando tu entrada para “La Noche de la UBA”, que se realizará el 12 de noviembre, a las 20, en la Facultad de Derecho.