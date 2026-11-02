Una delegación de 335 personas, entre deportistas, entrenadores, delegados y coordinadores, viajaron este domingo a la noche a Mar del Plata para participar de una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita, certamen que contará con la participación de más de 8.000 atletas juveniles federados de hasta 17 años y del deporte adaptado.

La provincia de Neuquén presentará equipos en 34 disciplinas -incluidas cuatro del deporte adaptado- de las 38 del programa de competencia que este año agrega dos nuevos deportes: el freestyle y pádel.

Los Evita tendrán este año 31 disciplinas convencionales y siete del deporte adaptado. El eSports continuará por segundo año consecutivo en carácter promocional con EA Sports FC 26 y Clash Royale (categoría Sub 17).

Neuquén tendrá representantes en 30 disciplinas convencionales: atletismo, hockey 7, vóley, futsal, beach handball, gimnasia artística, gimnasia rítmica, rugby, natación, básquet 3x3, taekwondo, levantamiento olímpico, ciclismo, judo, beach vóley, bádminton, boxeo, tenis de mesa, tiro con carabina, E-sports, breaking, pádel, tenis, canotaje, triatlón, BMX freestyle, freestyle, skate y tiro con arco. Y en deporte adaptado competirán en atletismo, natación, goalball y tenis de mesa.

La delegación se trasladó en siete colectivos y cuatro minibuses. Del total de miembros que tomarán parte del encuentro, 50 de los atletas participantes son del interior de la provincia: 33 de la zona sur y 17 de la zona norte.

En la competencia, habrá representantes de las siete regiones (Confluencia, Alto Neuquén, Vaca Muerta, Comarca, Limay, Lagos del Sur y Pehuén).

Picún Leufú es la delegación más numerosa del interior con 19 deportistas. Además, hay representantes de San Martín de los Andes; Aluminé; Piedra del Águila; Villa La Angostura; Villa Pehuenia; Loncopué; Cutral Co; Plaza Huincul y Santo Tomás. También habrá deportistas de Senillosa; Centenario; Plottier y Neuquén.

La participación neuquina en esta nueva edición de los Juegos Evita forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno provincial a través de la secretaría de Deportes, para ampliar la presencia de sus deportistas en competencias nacionales y fortalecer el desarrollo deportivo en cada una de las regiones. La convocatoria reúne a jóvenes de distintas localidades y consolida una representación federal que refleja el alcance territorial del deporte neuquino.