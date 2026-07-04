La UEFA sancionó a clubes de las grandes ligas europeas por incumplir el ‘fair play’ financiero y los multó por un total de 92 millones de euros.



El equipo más afectado es el RC Strasbourg de Francia, que enfrenta una multa de 25 millones de euros por superar ampliamente el squad cost ratio (norma financiera que limita lo que un club puede gastar en su plantel).

El equipo más afectado es el RC Strasbourg de Francia, que enfrenta una multa de 25 millones de euros

En cuanto a la Premier League de Gran Bretaña, el Aston Villa, la franquicia inglesa donde militan los argentinos de Mar del Plata Emiliano "Dibu" Martíez y Emiliano Buendía, tiene la multa más cara y es de 22.500.000 euros También fueron sancionados el Newcastle United, Chelsea FC y Nottingham Forest.







La tercera multa más alta fue para la Juventus de Turín de Italia, con 20 millones por incumplir la normativa de ingresos. En la Serie A también fueron penalizados el Napoli, la Fiorentina y el Bologna. No hay sancionados en LaLiga.de España.