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FAIR PLAY FINANCIERO

La UEFA multó a 14 clubes por infracciones financieras por 92 millones de euros

Están involucrados equipos de la Premier League de Gran Bretaña, Serie A de Italia y Ligue 1 francesa.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 04 de julio de 2026 a las 14:35
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UEFA multó a clubes europeos por 92 millones por la falta de fair play financiero.

La UEFA sancionó a clubes de las grandes ligas europeas por incumplir el ‘fair play’ financiero y los multó por un total de 92 millones de euros. 

El equipo más afectado es el RC Strasbourg de Francia, que enfrenta una multa de 25 millones de euros por superar ampliamente el squad cost ratio (norma financiera que limita lo que un club puede gastar en su plantel).

El equipo más afectado es el RC Strasbourg de Francia, que enfrenta una multa de 25 millones de euros

En cuanto a la Premier League de Gran Bretaña, el Aston Villa, la franquicia inglesa donde militan los argentinos de Mar del Plata Emiliano "Dibu" Martíez y Emiliano Buendía, tiene la multa más cara y es de 22.500.000 euros También fueron sancionados el Newcastle United, Chelsea FC y Nottingham Forest.



La tercera multa más alta fue para la Juventus de Turín de Italia, con 20 millones por incumplir la normativa de ingresos. En la Serie A también fueron penalizados el Napoli, la Fiorentina y el Bologna. No hay sancionados en LaLiga.de España.

 

 

 

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