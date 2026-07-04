Playoffs de la Liga Federal: Partidos decisivos para equipos neuquinos

Este sábado y domingo continuarán los playoffs Interconferencias de la Liga Federal de basquetbol 2026 y los equipos neuquinos se juegan la permanencia en la competencia, Pérfora se presentará de local, mientras que Centro Español de Plottier y el Club Pacífico lo harán como visitante.

El Verde hizo un gran partido en Santa Rosa la semana pasada, pero cayó ante All Boys y ahora buscará dar vuelta la serie en el Oscar "Piti" Claris de Plaza Huincul. Ese cotejo se pondrá en marcha a las 21.30 de este sábado.

En Santa Rosa, Pérfora se quedó con las manos vacías en suplementario ante All Boys. En el Aquiles Regazoli los de Plaza Huincul cayeron por 99 a 91, en un juego donde dominó gran parte, pero que en el final del tiempo regular se quedó sin gol, y con fallos dudossos de árbitros sumamente localistas, llegó a los últimos cinco minutos con varios de sus titulares con cinco faltas y sin poder jugar. Igualados en 89 en el último cuarto donde entró arriba por 11 puntos, y quedó 10-2 el tiempo agregado.

Pacífico por una victoria

El Decano fue el único que pudo ganar en el comienzo de su serie y le tocará visitar a Belgrano de San Nicolás. El encuentro se disputará este sábado desde las 20:30 en la ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires. No será de la partida Facundo Pascolatt en el local, luego de haber sido expulsado y sancionado en el juego uno disputado en El Viejo Ramírez. Por agresión sobre Lucas Romera, además, deberá pagar una multa de 800.000 pesos que le puso CAB.

El entrenador de Pacífico, Maximiliano Rubio, el decano va por el golpe en San Nicolás

El que la tiene mas compleja es Centro Español, que perdió en El Templo y ahora irá por la épico en General Pico ante Ferro Carril Oeste en el barrio Talleres de la ciudad del norte de La Pampa, desde las 21 de este sábado.. En la ida jugada en Plottier, El Torito no pudo y cayó por 80 a 70, en un juego donde estivo siempre a pocos puntos de distancia, pero que en los minutos finales, una serie de triples terminó dándole la diferencia a la visita.

Independiente juega el domingo

El Rojo cayó sin atenuantes con Regatas de San Nicolás a la vera del río Parana y este domingo a las 20.30 recibirá a los bonaerense en La Caldera de José Rosas y Perito Moreno en el macrocentro de la capital.

En todos los casos, las series son al mejor de tres partidos, por lo que si este fin de semana se repite ganador, habrá barrida. En caso de ponerse 1 a 1, cualquiera de las llaves iría con su tercer y definitivo partido al día siguiente en el mismo reducto.