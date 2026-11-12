El rugido de los motores volverá a sentirse en la cordillera neuquina. Villa La Angostura se prepara para recibir un fin de semana a pura adrenalina con la gran final del Campeonato Argentino de Enduro, una competencia que reunirá a los principales pilotos del país en uno de los escenarios naturales más exigentes de la región: el circuito de Cerro Bayo.

Este sábado 14 y domingo 15 de noviembre se disputará la Copa de Enduro Villa La Angostura, correspondiente a la última fecha del Campeonato Argentino y de APE de Enduro. Será una cita especial, porque además de cerrar la temporada, pondrá en juego los títulos de las siete categorías participantes.

La expectativa crece alrededor de una definición que promete velocidad, destreza y resistencia. Los competidores deberán enfrentarse a las particularidades de un circuito de montaña, donde cada tramo exige precisión, preparación física y capacidad para superar terrenos de gran dificultad.

El entorno cordillerano será otro de los grandes protagonistas. Los paisajes y las condiciones naturales de Cerro Bayo ofrecen un escenario ideal para una disciplina que combina técnica, habilidad y resistencia, convirtiendo a Villa La Angostura en el centro de atención del motociclismo nacional durante todo el fin de semana.

Una competencia de interés municipal

La importancia del evento también tuvo reconocimiento institucional. El Concejo Deliberante de Villa La Angostura aprobó el miércoles 11 de noviembre la Declaración N.º 19/2026, mediante la cual declaró de interés municipal la realización de la competencia.

La iniciativa fue presentada por la concejal Lilia Estrella Vidal, del bloque Juntos por la Libertad, a partir de una solicitud de la Asociación Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), institución local que participa activamente en la promoción de esta actividad deportiva.

Cerro Bayo, escenario de una definición nacional

La llegada de los principales exponentes del enduro argentino representa una nueva oportunidad para que Villa La Angostura se muestre como sede de grandes acontecimientos deportivos.

Su geografía cordillerana, la variedad de terrenos y el entorno natural de Cerro Bayo serán el marco de una definición que reunirá a representantes de diferentes puntos del país y que tendrá a siete categorías buscando sus respectivos campeones.

Con los títulos todavía en juego y la última bandera a cuadros de la temporada cada vez más cerca, Villa La Angostura se prepara para vivir dos jornadas de motociclismo de alto nivel. La cordillera neuquina tendrá motores encendidos y será testigo de una definición que promete emociones hasta el último tramo.